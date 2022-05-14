Євробачення-2022: онлайн-трансляція гранд-фіналу

14 травня 2022 , 21:45
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Фінал Євробачення-2022 відбудеться в Італії вже сьогодні, 14 травня, о 22:00 за київським часом. На сцену в Турині вийдуть 25 найкращих конкурсантів. Серед них Україна – реп-гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Онлайн-трансляцію грандіозного пісенного конкурсу дивіться нижче.

Найграндіозніша музина подія року Євробачення-2022 майже відгриміла. Невдовзі світ дізнається ім'я нового хітмейкера та володаря кришталевого мікрофону. Його оголосять у фіналі 14 травня після виступів усіх 25 конкурсантів. 

Важливо Якщо на Євробаченні переможе Kalush Orchestra: 3 варіанти проведення наступного конкурсу

Оскільки з 24 лютого на всіх провідних каналах країни триває цілодобовий інформаційний марафон, то фінал Євробачення-2022 можна переглянути на UA: Культура, на діджитал-платформах Суспільного мовника, "Радіо Промінь" та навіть у застосунку "Дія". Його коментуватиме незмінний Тимур Мірошниченко. Цьогоріч уперше з бомбосховища

Євробачення-2022: дивитися онлайн-трансляцію фіналу пісенного конкурсу

Важливо, Kalush Orchestra вийде на сцену гранд-фіналу під номером 12. Однак голосувати за своїх з України не можна. Українці, які зараз за кордоном, можуть підтримати реперів з номера мобільного оператора країни, в якій перебувають – зателефонувати чи надіслати смс.

Євробачення-2022 – порядок виступу учасників гранд-фіналу:

  1. Чехія: We Are Domi – Lights Off
  2. Румунія: WRS – Llámame
  3. Португалія: Маро – Saudade, saudade
  4. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
  6. Франція: Алван і Ахез – Fulenn
  7. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  8. Вірменія: Роза Лінн – Snap
  9. Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
  10. Іспанія: Шанель – SloMo
  11. Нідерланди: S10 – De diepte
  12. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  13. Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
  14. Литва: Моніка Лю – Sentimentai
  15. Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black
  16. Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
  17. Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
  18. Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól
  19. Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
  20. Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
  21. Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same
  22. Велика Британія: Сем Райдер – Space Man
  23. Польща: Охман – River
  24. Сербія: Констракта – In Corpore Sano
  25. Естонія: Стефан – Hope

Порядок виступів учасників фіналу Євробачення-2022 / Фото з сайту конкурсу

Нагадаємо, перший півфінал Євробачення-2022 відбувся 10 травня, у ньому феєрично виступила Україна та 16 учасників інших країн. Другий – 12 травня, у ньому зійшлося вже 18 конкурсантів. По десять співаків з кожного етапу пройшли у фінал, де на них уже чекали Італія, Велика Британія, Німеччина, Франція та Іспанія, котрі заснували конкурс. 
Автор: Марина Джура