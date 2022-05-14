Євробачення-2022: онлайн-трансляція гранд-фіналу

Фінал Євробачення-2022 відбудеться в Італії вже сьогодні, 14 травня, о 22:00 за київським часом. На сцену в Турині вийдуть 25 найкращих конкурсантів. Серед них Україна – реп-гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Онлайн-трансляцію грандіозного пісенного конкурсу дивіться нижче.

Найграндіозніша музина подія року Євробачення-2022 майже відгриміла. Невдовзі світ дізнається ім'я нового хітмейкера та володаря кришталевого мікрофону. Його оголосять у фіналі 14 травня після виступів усіх 25 конкурсантів.

Важливо Якщо на Євробаченні переможе Kalush Orchestra: 3 варіанти проведення наступного конкурсу

Оскільки з 24 лютого на всіх провідних каналах країни триває цілодобовий інформаційний марафон, то фінал Євробачення-2022 можна переглянути на UA: Культура, на діджитал-платформах Суспільного мовника, "Радіо Промінь" та навіть у застосунку "Дія". Його коментуватиме незмінний Тимур Мірошниченко. Цьогоріч уперше з бомбосховища.

Євробачення-2022: дивитися онлайн-трансляцію фіналу пісенного конкурсу

Важливо, Kalush Orchestra вийде на сцену гранд-фіналу під номером 12. Однак голосувати за своїх з України не можна. Українці, які зараз за кордоном, можуть підтримати реперів з номера мобільного оператора країни, в якій перебувають – зателефонувати чи надіслати смс.

Євробачення-2022 – порядок виступу учасників гранд-фіналу:

Чехія: We Are Domi – Lights Off Румунія: WRS – Llámame Португалія: Маро – Saudade, saudade Фінляндія: The Rasmus – Jezebel Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry Франція: Алван і Ахез – Fulenn Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Вірменія: Роза Лінн – Snap Італія: Махмуд і Бланко – Brividi Іспанія: Шанель – SloMo Нідерланди: S10 – De diepte Україна: Kalush Orchestra – Stefania Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars Литва: Моніка Лю – Sentimentai Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same Велика Британія: Сем Райдер – Space Man Польща: Охман – River Сербія: Констракта – In Corpore Sano Естонія: Стефан – Hope

Порядок виступів учасників фіналу Євробачення-2022 / Фото з сайту конкурсу