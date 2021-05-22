Джамала розсекретила, за кого вболіває на Євробаченні-2021

Напередодні грандіозного фіналу Євробачення-2021 співачка Джамала розсекретила своїх фаворитів. Разом з українським гуртом Go_A до четвірки найкращих за версією зірки ввійшли представники Мальти, Швейцарії та Ісландії.

Співачка Джамала на собі відчула всю напругу Євробачення. П'ять років тому вона представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Стокгольмі та здобула перемогу зі щемливою піснею "1944". Свою експертну думку артистка висловила й про фіналістів Євробачення-2021.

Цікаво 4 фіналістки Євробачення-2021 виступлять у схожих образах: фото

Безумовно, залишити без підтримки український гурт Go_A Джамала не могла. Вона всім серцем вболіває за музикантів і зазначає, що вони поза конкуренцією.

Звичайно ж, я всім серцем вболіваю за Україну, за Go_A. Вони для мене поза конкуренцією і, я точно знаю, вони відчувають підтримку кожного з нас,

– поділилася артистка.

Фаворити Джамали на Євробаченні-2021

Ісландія: "Я закохана в гурт з Ісландії Gagnamagnið. Вони чарівні! Впевнена, це може спрацювати".

Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Ісландія Daði & Gagnamagnið – 10 Years

Мальта: "Мені дуже сподобалася Дестіні Чукуньєре, яка представляє Мальту. Енергійна і крута".

Євробачення-2021 перший півфінал – дивіться відео: Мальта Destiny – Je Me Casse

Швейцарія: "Хочу відзначити відмінного вокаліста зі Швейцарії Gjon's Tears".

Євробачення-2021 другий півфінал – дивіться відео: Швейцарія Gjon's Tears – Tout l’Univers

Варто знати Австралійка переспівала пісню Go_A для Євробачення-2021: відео

Додамо, разом з іншими українськими зірками Джамала коментувала перший півфінал Євробачення-2021. Тоді вона лаконічно висловилася про виступ гурту Go_A: "Молодці! Дуже круто". Натомість Олександру Пономарьову солістка здалася "достатньо суворою". Разом з тим Джамала вважала, що фіналу варті представники Мальти, Австралії та Ізраїлю.