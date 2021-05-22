Вже сьогодні відгримить великий фінал міжнародного пісенного конкурсу. Сцену Роттердама запалюватимуть представники 26 країн: по 10 фіналістів, 5 країн-засновниць та країни-переможця Нідерландів.

Варто знати Пісня Go_A для Євробачення-2021 залетіла на 5 сходинку світового рейтингу Spotify

У півфіналах 4 учасниці Євробачення-2021 постали в надзвичайно схожих образах – блискучих сріблястих мінісукнях з торочками. Вони не змінюватимуть вбрання, а отже, продемонструють такі самі аутфіти у фіналі.

Молдова

Представниця Молдови Наталія Гордієнко виступить у сукні з глибоким вирізом до живота, яку поєднає зі сріблястими босоніжками. Зазначимо, що наставницею Гордієнко є російський співак Філіп Кіркоров, який готував дуже схожу постановку для Ані Лорак на Євробачення кілька років тому.

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Мальта

Лідерка букмекерських прогнозів запалить сцену в сукні на довгий рукав та з відвертим декольте, яку поєднає із блискучими ботфортами на високих підборах.

Албанія

Учасниця конкурсу також продемонструє схожий look у сукні-боді.

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Кіпр

Артистка Елена Цагріна одягне більш відверте блискуче вбрання з торочками, прозорими вставками та великою кількістю стразів. Зазначимо, що зірку підозрюють у плагіаті пісні для Євробачення.