У Лас-Веґасі продажний Філіп Кіркоров перелякався, почувши "Слава Україні" у фешенебельному ресторані, тоді як у Монако ніби води в рот набрав. Він не вимовив ні слова у той час, як перехожі поливали його брудом. Мабуть, мовчав, бо на правду не ображаються.

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Філіпа Кіркорова зацькували в Монако

Чоловік, голос якого чути на відео, помітив Кіркорова, коли той переходив дорогу з дітьми. Спочатку він крикнув йому "козел", а потім вийшов з авто, наздогнав і зрівняв з землею.

"Кіркоров, а Крим чий? Їдь у свій засранськ і там відпочивай! Нема чого тут робити! Погань, приїхав відпочивати. Коли дітей гублять, свої в Монако відпочивають?", – дорікнув він артисту, що співав у Криму перед пораненими окупантами та ще й називав їх "героями".

Згодом до чоловіка підключилася жінка, яка знімала все на відео, й попросила Кіркорова подивитися в очі хлопчику з України: "Пацюк ти, Кірюшо, пацюк! Нічого не скажеш? Он позаду тебе хлопчик з України, ти подивися йому в очі. Соромно, так?"

Кіркорова в Монако образили та принизили. Ось так треба зустрічати на Заході всіх російських артистів, які підтримали війну проти України та путіна, а краще їх взагалі туди не пускати. Нехай співають оркам вдома за рублі,

– прокоментував Дмитро Гордон.

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