Філіп Кіркоров припхався на Євробачення в Італію й обурив Росію, яку туди не взяли

11 травня 2022 , 11:08
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інстаграм Філіпа Кіркорова

У лютому Росію видворили з Євробачення як країну-агресорку, тож у Турині не було ані її представниці, ані делегації. Натомість в Італію припхався Філіп Кіркоров. Щоправда, така його увага до конкурсу обурила російських фанів.

З 24 лютого Росії не раді як на політичній, так і на культурній арені. Проте це не заважає таким як Філіп Кіркоров притиратися до світового шоу-бізнесу. Він приїхав на перший півфінал Євробачення-2022 в Турин і похизувався цим на 5-мільйонну аудиторію в інстаграмі. 

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Філіп Кіркоров на Євробаченні-2022 в Турині 

До Турина Кіркоров летів на гелікоптері з Монако, а там зайняв VIP-ложу, бо його нібито запросили італійці "за заслуги перед Євробаченням". 

Ну ось я і на базі. Де ви думаєте? Так! За спеціальним запрошенням, за заслуги перед Євробаченням. Я не міг відмовити собі в задоволенні прийняти це запрошення і не приїхати сюди незалежним гостем. І вболіватиму за кого? За Грецію,
– похизувався Кіркоров в інстаграм-сторіс. 

Зауважимо, що представниця Греції Аманда Тенфьорд пройшла у фінал Євробачення-2022 разом з Kalush Orchestra. 

Філіп Кіркоров на Євробаченні-2022 в Італії / Фото з інстаграму російського співака

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Реакція Росії на появу Кіркорова на Євробаченні-2022

Російській публіці "підгорає", що Філіп Кіркоров приперся туди, куди Росію не те що не кликали, а ганебно видворили. Крім того, співаку дорікнули, що замість російського триколору в Турині він підняв прапор Євробачення: 

  • "Кому це цікаво?";
  • "Сенс їхати туди, звідки послали?";
  • "А йому пофіг! Є Росія чи ні, йому вже давно все пофіг, ось тільки досі гроші заробляє на нас! Як же ви всі опустилися, нижче за мінімум! Ось і залишайся там назавжди";
  • "Свій серед чужих, туди тобі дорога";
  • "Філіп, навіщо це вам? Я думала ви гурман, а ви всеїдний";
  • "Навіщо? Мабуть, до "своїх" таки тягне";
  • "Навіщо – не ясно, але воно поїхало";
  • "Маячня якась, без Росії, що там робити?";
  • "Він скрізь і там, де його ніхто не кликав і не чекає";
  • "З російським прапором ручки вверх слабо?".
Нагадаємо, EBU знадобилося 36 годин, щоб дискваліфікували Росію з Євробачення-2022. У заяві йшлося, що участь Росії, яка вторглася в Україну, може завдати шкоди репутації конкурсу.
Автор: Марина Джура