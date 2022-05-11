Філіп Кіркоров припхався на Євробачення в Італію й обурив Росію, яку туди не взяли
Джерело:інстаграм Філіпа Кіркорова
У лютому Росію видворили з Євробачення як країну-агресорку, тож у Турині не було ані її представниці, ані делегації. Натомість в Італію припхався Філіп Кіркоров. Щоправда, така його увага до конкурсу обурила російських фанів.
З 24 лютого Росії не раді як на політичній, так і на культурній арені. Проте це не заважає таким як Філіп Кіркоров притиратися до світового шоу-бізнесу. Він приїхав на перший півфінал Євробачення-2022 в Турин і похизувався цим на 5-мільйонну аудиторію в інстаграмі.
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Філіп Кіркоров на Євробаченні-2022 в Турині
До Турина Кіркоров летів на гелікоптері з Монако, а там зайняв VIP-ложу, бо його нібито запросили італійці "за заслуги перед Євробаченням".
Ну ось я і на базі. Де ви думаєте? Так! За спеціальним запрошенням, за заслуги перед Євробаченням. Я не міг відмовити собі в задоволенні прийняти це запрошення і не приїхати сюди незалежним гостем. І вболіватиму за кого? За Грецію,
– похизувався Кіркоров в інстаграм-сторіс.
Зауважимо, що представниця Греції Аманда Тенфьорд пройшла у фінал Євробачення-2022 разом з Kalush Orchestra.
Філіп Кіркоров на Євробаченні-2022 в Італії / Фото з інстаграму російського співака
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Реакція Росії на появу Кіркорова на Євробаченні-2022
Російській публіці "підгорає", що Філіп Кіркоров приперся туди, куди Росію не те що не кликали, а ганебно видворили. Крім того, співаку дорікнули, що замість російського триколору в Турині він підняв прапор Євробачення:
- "Кому це цікаво?";
- "Сенс їхати туди, звідки послали?";
- "А йому пофіг! Є Росія чи ні, йому вже давно все пофіг, ось тільки досі гроші заробляє на нас! Як же ви всі опустилися, нижче за мінімум! Ось і залишайся там назавжди";
- "Свій серед чужих, туди тобі дорога";
- "Філіп, навіщо це вам? Я думала ви гурман, а ви всеїдний";
- "Навіщо? Мабуть, до "своїх" таки тягне";
- "Навіщо – не ясно, але воно поїхало";
- "Маячня якась, без Росії, що там робити?";
- "Він скрізь і там, де його ніхто не кликав і не чекає";
- "З російським прапором ручки вверх слабо?".