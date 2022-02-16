Фейкові довідки, поїздки у Москву та Крим: все, що відомо про скандал з Alina Pash

Скандал з переможницею Національного відбору-2022 Alina Pash набрав чималих обертів. Окрім звинувачень стосовно виступів у Росії й Криму, випливли нові деталі, які загрожували репутації артистки. Проте тепер співачка не братиме участь в конкурсі – вона зняла свою кандидатуру.

12 лютого 2022 року стало відомо, що Національний відбір на Євробачення виграла виконавиця Alina Pash. Члени журі Національного відбору віддали виконавиця перше місце й поставили їй 8 балів. Згідно з глядацьким голосуванням, артистка отримала 7 балів.

Важливо Alina Pash зняла свою кандидатуру з Євробачення

Скандал з гастролями у Москві і в Криму

Одразу після завершення Нацвідбору інтернет почав "палати" невдоволенням українців, адже Alina Pash навідувалась з концертами до Росії й літала з Москви в окупований Крим.



Alina Pash на Національному відборі-2022 / Фото з інстаграму

Цікаво, що в інтерв'ю Каті Осадчій співачка розповідала, що літала на тимчасово окупований півострів з Москви, а у 2022 році почала стверджувати, що їхала туди автобусом з України.

Суспільний мовник не міг стояти осторонь цієї ситуації й одразу зреагував на такі звинувачення. Керівники звернулись до Державної прикордонної служби України з вимогою перевірити факт перетину адмінкордону Криму артисткою, але отримали відмову через конфіденційність.

Для того, щоб виправдатись, представники переможниці відбору надали публіці начебто підтвердження про те, що артистка їздила в Крим у серпні 2015 року через адмінкордон у Херсонській області.

, що учасник Нацвідбору не може брати участі у конкурсі, якщо він виступав в Криму чи Росії після окупації.

Провівши власне розслідування на основі поданого документу, організатори Нацвідбору оголосили, що у них немає доказів порушення правил. Нібито "інформація, яка наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить фактів і документів, що підтверджують порушення фіналісткою правил перетину кордону України".

Підроблені довідки

Скандал з Alina Pash привернув увагу не лише пересічних українців, а й активістів, до прикладу Сергія Стерненка. Блогер несподівано заявив, що довідка про сухопутній перетин адмінкордону з Кримом, яку надала команда Alina Pash, є фейковою.

Я маю дуже серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати, що "довідка", оприлюднена командою Alina Pash, є підробленою. З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року Alina Pash відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта,

– написав Стерненко.

Неправдивість документу полягала в тому, що артистка нібито перетинала кордон з території держави-окупанта за допомогою російських авіаліній, а не автобусом.



Скандал з Alina Pash / Фото з інстаграму співачки

Пізніше речник Держприкордонслужби повідомив, що Alina Pash не могла отримати ніякої довідки про поїздки до Криму. Адже такого документу служба просто не створювала.

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Після таких шокуючих відкриттів, Суспільне заявило, що не підписуватиме угоду щодо участі у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення з переможницею Національного відбору до завершення перевірки та з'ясування фактів. Тож, канал знову надіслав запит у прикордонну службу.

Як реагує Pash

Команда співачки заявила, що артистка не причетна до подачі запиту на довідку про перетин адмінкордону з Кримом. Також вони уточнили, що зірка особисто не віддавала документ Суспільному мовнику. Менеджери виконавиці розповіли, що довідку подав член команди, проте ім'я його вони не називають.



Скандал з Alina Pash / Фото з інстаграму

Цю довідку надавала не вона особисто, і не вона давала запит на неї. Це давав запит член нашої команди. Ми зараз усередині команди розбираємося, яким чином ця довідка була отримана, і що це за довідка, і як вона взагалі з'явилася у Суспільного. Поки ми не розберемося в команді, я не можу називати вам імена,

– зазначила представниця команди співачки.

Пізніше сама артистка відреагувала на ситуацію. Вона розповіла, що хворіла у той момент, коли потрібно було виробити документи, тож замість неї довідку запросив член її команди. Дівчина дала йому письмовий дозвіл.

Співачка також різко відповіла і Сергію Стерненкові. Вона ствердила, що "подібну інформацію Прикордонна служба може надавати за запитом фізичної особи про себе особисто, за запитом суду чи за адвокатським запитом" й саркастично поцікавилась у блогера, який із запитів він робив.

Пізніше Alina Pash заявила, що припиняє співпрацю зі своїм директором, який, ймовірно, організував отримання цієї довідки.

Alina Pash відкликає свою кандидатуру на Євробачення-2022?

16 лютого виконавиця "Тіней забутих предків" заявила, що не хоче брати участь в конкурсі й бажає, аби весь скандал довкола неї вщух.

Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль,

– написала в інстаграм-дописі співачка.

У дописі Alina Pash розповіла, що її команда зовсім скоро зв'яжеться з Суспільним та підпише всі необхідні документи.

Після заяви Pash, на офіційній сторінці Суспільного опублікували результат позачергового засідання Організаційного комітету Національного відбору на участь у Євробаченні-2022. У заяві йдеться, що співачка таки не представлятиме Україну на шоу.

Державна прикордонна служба визнала недостовірною інформацію, яку надала команда артистки Суспільному мовнику. Сама Alina Pash з таким варіантом розв'язки ситуації погодилась.