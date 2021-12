У суботу ввечері, 18 грудня, на стадіоні Banc of California відбувся масштабний фестиваль Once Upon A Time in LA – "Одного разу в в Лос-Анджелесі". Однак захід довелось зупинити. Близько 20:30 за місцевим часом за лаштунками сталася бійка за участю репера Drakeo the Ruler. Він отримав важке поранення – йому поцілили ножем у шию.

На репера нібито напала група чоловіків, однак наразі нікого з них не заарештували. У критичному стані артиста терміново доставили в лікарню, але, за інформацією TMZ та інших джерел, врятувати його не вдалось. Drakeo the Ruler помер у 28 років.

Реакція організаторів на поранення Drakeo the Ruler

Після кривавого інциденту за кулісами на стадіоні розпочався хаос – публіка рушила до виходу. Тому фестиваль завершили достроково, а хедлайнери Snoop Dogg, 50 Cent, Ice Cube та The Game так і не вийшли на сцену.

Зауважимо, одним із найгучніших скандалів у світі шоу-бізу за 2021 рік став концерт Тревіса Скотта, на якому загинуло 10 людей. Цей смертельний захід відбувся на початку листопада, трохи більш як місяць тому.