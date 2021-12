В субботу вечером, 18 декабря, на стадионе Banc of California состоялся масштабный фестиваль Once Upon A Time in LA – "Однажды в Лос-Анджелесе". Однако мероприятие пришлось остановить. Около 20:30 по местному времени за кулисами произошла стычка с участием рэпера Drakeo the Ruler. Он получил тяжелое ранение – ему попали ножом в шею.

На рэпера якобы напала группа мужчин, однако никого из них не арестовали. В критическом состоянии артист срочно был доставлен в больницу, но, по информации TMZ и других источников, спасти его не удалось. Drakeo the Ruler умер в 28 лет.

Реакция организаторов на ранение Drakeo the Ruler

После кровавого инцидента за кулисами на стадионе начался хаос – публика направилась к выходу. Поэтому фестиваль завершили досрочно, а хедлайнеры Snoop Dogg, 50 Cent, Ice Cube и The Game так и не вышли на сцену.

Заметим, одним из самых громких скандалов в мире шоу-биза за 2021 год стал концерт Трэвиса Скотта, на котором погибли 10 человек. Это смертельное мероприятие состоялось в начале ноября, чуть больше месяца назад.