Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) є одним з тих відомих людей, які майже не розповідають про особисте життя. Він лише один раз був одружений, але подробиці шлюбу тримає в секреті.

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Фагот про розмову з ексдружиною з росії

Фагот не розмовляв з дружиною після розлучення, але на початку війни вона сама зателефонувала ексчоловікові. Тоді була в місті Бєлгород, що недалеко від кордону з Україною. Саме з того міста росіяни обстрілюють територію України, Харків.

Мене набрав якийсь незнайомий номер у Viber і голос запитав: "Ти як?". Я відповів: "Нормально, мочим русню". Я вирішив ще її підколоти і запитав: "Ти ж виходиш на вулицю з антивоєнним плакатом, сподіваюсь?". Вона, знаєте, як сказала: "Ну ти ж не будеш мені зараз політінформацію читати",

– розповів співак.

Згодом Фагот ще раз спробував зателефонувати екскоханій, але вона не відповідає на дзвінки.

Де зараз служить Фагот

Артист приєднався до добровольчого батальйону "Реванш", який боронить Київщину. Сам артист з Харкова, виріс на Салтівці, але завжди мав проукраїнські погляди. Раніше Фагот розповідав, що командири його бережуть, не пускають на нуль. Чоловік бував у Харкові, виконував завдання в тилу.