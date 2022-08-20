Фагот (настоящее имя – Олег Михайлюта) является одним из тех известных людей, почти не рассказывающих о личной жизни. Он только один раз был женат, но подробности брака держит в секрете.

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Фагот о разговоре с экс-женой из россии

Фагот не разговаривал с женой после развода, но в начале войны она сама позвонила по телефону экс-мужу. Тогда была в городе Белгород, что недалеко от границы с Украиной. Именно из города россияне обстреливают территорию Украины, Харьков.

Меня набрал какой-то незнакомый номер у Viber и голос спросил: "Ты как?". Я ответил: "Нормально, мочим русню". Я решил еще ее подколоть и спросил: "Ты же выходишь на улицу с антивоенным плакатом, надеюсь?". Она, знаете, как сказала: "Ну ты же не будешь мне сейчас политинформацию читать",

– рассказал певец.

Впоследствии Фагот еще раз попытался позвонить по телефону экс-любимой, но она не отвечает на звонки.

Где сейчас служит Фагот

Артист присоединился к добровольческому батальону "Реванш", защищающему Киевщину. Сам артист из Харькова вырос на Салтовке, но всегда имел проукраинские взгляды. Ранее Фагот рассказывал, что командиры его берегут, не пускают на ноль. Мужчина бывал в Харькове, выполнял задания в тылу.