Епатажний представник Ізраїлю запалив сцену Євробачення-2022: енергійне відео

Від Ізраїлю на Євробачення-2022 поїхав 25-річний Майкл Бен Давид. Він виступив у другому півфіналі. Головну сцену в Турині епатажний співак підкорив не лише вокалом, а й гарячими танцями.

Майкл Бен Давид вийшов на сцену другого півфіналу Євробачення-2022 другим, після рокерів з Фінляндії The Rasmus. Публіка зустріла його бурхливими оваціями.

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Ізраїль запалив сцену Євробачення-2022

Співака не випадково називають найепатажнішим артистом Ізраїлю. До Італії він привіз не лише запальну пісню I.M, а й феєричну постановку. На сцену в Турині Майкл Бен Давид вийшов з чоловічим балетом і нічим не поступався йому в танцях.

Євробачення-2022 другий півфінал – дивіться відео: Ізраїль Майкл Бен Давид – I.M

Мережа так відгукується про виступ Ізраїлю на Євробаченні-2022:

"Майкл, який же ти крутий! Любов з самого відбору! Моє серденько тобі";

"Він впорався дуже добре. Я сподіваюся, він пройде далі, він цього заслуговує";

"Майкл має все, що нам треба: чудовий вокал, енергію та перформанс! Він безперечно заслуговує на участь у гранд-фіналі";

"Публіка справді підспівує. Це атмосфера переможця! Це неймовірно";

"Ого, у мене немає слів. Майкл просто чудовий! Виступ ідеальний, на рівні, дивовижний".

Представник Ізраїлю підтримує Україну на Євробаченні-2022

за день до другого півфіналу Євробачення-2022 Майкл Бен Давид освідчився коханому Роі Раму, з яким зустрічався понад 2 роки. Пропозицію співак зробив у готельному номері, адже бойфренд прилетів з ним до Турина.

Батьки Майкла Бена Давида – грузинські євреї, до Ізраїлю вони емігрували з України. Тож він страшенно переймається долею нашої держави й бажає перемоги на всіх фронтах, у тому числі й на Євробаченні-2022.

Усі говорять про те, що Україна на першому місці на Євробаченні, і я кажу, що це ніщо. Вони повинні виграти все. Вони мають перемогти та відвоювати свою країну. Не тільки Євробачення. Вони мають виграти все,

– переконаний представник Ізраїлю.

У Києві досі залишаються рідні співака, з якими він постійно на зв'язку. "Ніхто не розуміє, через що вони проходять зараз. Я сподіваюсь, це скоро закінчиться", – казав Майкл на пресконференції, адже знає про звірства рашистів.

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