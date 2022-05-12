Майкл Бен Давид вышел на сцену второго полуфинала Евровидения-2022 вторым, после рокеров из Финляндии The Rasmus. Публика встретила его бурными овациями.
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Израиль зажег сцену Евровидения-2022
Певца не случайно называют самым эпатажным артистом Израиля. В Италию он привез не только зажигательную песню I.M, но и феерическую постановку. На сцену в Турине Майкл Бен Давид вышел с мужским балетом и ничем не уступал ему в танцах.
Евровидение-2022 второй полуфинал – смотрите видео: Израиль Майкл Бен Давид – I.M
Представитель Израиля поддерживает Украину на Евровидении-2022
Родители Майкла Бена Давида – грузинские евреи, в Израиль они эмигрировали из Украины. Поэтому он ужасно озабочен судьбой нашего государства и желает победы на всех фронтах, в том числе и на Евровидении-2022.
Все говорят, что Украина на первом месте на Евровидении, и я говорю, что это ничто. Они должны выиграть все. Они должны победить и отвоевать свою страну. Не только Евровидение. Они должны выиграть все,
– убежден представитель Израиля.
В Киеве до сих пор остаются родные певца, с которыми он постоянно на связи. "Никто не понимает, через что они проходят сейчас. Я надеюсь, это скоро закончится", – говорил Майкл на пресс-конференции, ведь знает о зверствах рашистов.
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