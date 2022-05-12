Учасник Євробачення-2022 з Ізраїлю Майкл Бен Давид ще не вийшов на сцену в Турині, а вже привернув до себе увагу усього світу. 11 травня він заручився з коханим Роі Рамом. Сталося це в Італії під час підготовки до пісенного конкурсу.
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Представник Ізраїлю на Євробаченні-2022 одружується
Вгадайте, хто одружується?
– інтригуюче підписав Майкл Бен Давид.
У профілі з майже 90-тисячною аудиторією співак опублікував фото з нареченим і показав золоті обручки, якими вони обмінялися напередодні. Пропозицію Майкл Бен Давид зробив у готельному номері під романтичну музику та з квітами на ліжку.
У коментарях закоханих привітав ледь не весь шоу-біз Ізраїлю.
Майкл Бен Давид з Ізраїлю зі своїм нареченим / Фото з інстаграму співака
Виступ Ізраїлю на Євробаченні-2022
- Майкл Бен Давид вийде на сцену в Турині в другому півфіналі. Він відбудеться в четвер, 12 травня.
- На Євробачення-2022 співак потрапив після того, як переміг у 4 сезоні шоу The X Factor Israel. За перше місце артист побореться з піснею I.M.
- Ізраїльтянин вийде на сцену з представниками 17 країн і спробує увійти в 10 найкращих, щоб отримати путівку у фінал, який відбудеться 14 травня.
- У великому фіналі Євробачення-2022 вже 15 країн – Україна, Литва, Швейцарія, Нідерланди, Молдова, Португалія, Ісландія, Греція, Норвегія, Вірменія з першого півфіналу та країни-засновниці – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина.
Євробачення-2022: Майкл Бен Давид з Ізраїлю – I.M