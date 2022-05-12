Учасник Євробачення-2022 з Ізраїлю Майкл Бен Давид ще не вийшов на сцену в Турині, а вже привернув до себе увагу усього світу. 11 травня він заручився з коханим Роі Рамом. Сталося це в Італії під час підготовки до пісенного конкурсу.

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Представник Ізраїлю на Євробаченні-2022 одружується

Вгадайте, хто одружується?

– інтригуюче підписав Майкл Бен Давид.

У профілі з майже 90-тисячною аудиторією співак опублікував фото з нареченим і показав золоті обручки, якими вони обмінялися напередодні. Пропозицію Майкл Бен Давид зробив у готельному номері під романтичну музику та з квітами на ліжку.

У коментарях закоханих привітав ледь не весь шоу-біз Ізраїлю.

Майкл Бен Давид з Ізраїлю зі своїм нареченим / Фото з інстаграму співака

До слова, представник Ізраїлю на Євробаченні бажає перемоги Україні. "Вони повинні виграти все. Вони мають перемогти та відвоювати свою країну. Не тільки Євробачення", – казав Майкл Бен Давид на одній з пресконференцій.

Виступ Ізраїлю на Євробаченні-2022

Майкл Бен Давид вийде на сцену в Турині в другому півфіналі. Він відбудеться в четвер, 12 травня.

На Євробачення-2022 співак потрапив після того, як переміг у 4 сезоні шоу The X Factor Israel. За перше місце артист побореться з піснею I.M.

Ізраїльтянин вийде на сцену з представниками 17 країн і спробує увійти в 10 найкращих, щоб отримати путівку у фінал, який відбудеться 14 травня.

У великому фіналі Євробачення-2022 вже 15 країн – Україна, Литва, Швейцарія, Нідерланди, Молдова, Португалія, Ісландія, Греція, Норвегія, Вірменія з першого півфіналу та країни-засновниці – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина.

Євробачення-2022: Майкл Бен Давид з Ізраїлю – I.M