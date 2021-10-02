Емілі Ратажковські вперше показала обличчя 6-місячного сина: миловидні фото

Американська модель та акторка Емілі Ратажковські майже 6 місяців приховувала обличчя первістка. Та днями зірка наважилась вперше познайомити його з аудиторією.

Відома американська модель Емілі Ратажковські 8 березня вперше стала мамою. З того часу пройшло майже 6 місяців. Зірка іноді показувала сина на фото, однак прикривала його обличчя.

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Емілі Ратажковські показала сина

Та днями в інстаграм-сторіз знаменитість вперше познайомила прихильників з маленьким сином. Вона опублікувала кілька світлин Сильвестра у блакитному в'язаному светрі з оранжевими смужками.



Син Емілі Ратажковські / Фото з інстаграм-сторіз



Син Емілі Ратажковські / Фото з інстаграм-сторіз

Шанувальники моделі порівняли фото первістка Емілі Ратажковські з її дитячим фото. Малюк неймовірно схожий на свою зіркову матусю.



Син Емілі та сама Емілі в дитинстві / Фото з інстаграм-сторіз

Шанувальники у захваті від миловидних фото малюка знаменитості:

"Емілі Ратажковські має наймилішого малюка у світі";

"Хлопчик такий милий. Я вражена, що Емілі чекала, скільки їй потрібно, щоб показати сина";

"Як мило".

Емілі Ратажковські – зіркова матуся