Емілі Ратажковські вперше показала обличчя 6-місячного сина: миловидні фото
Джерело:інстаграм Емілі Ратажковські
Американська модель та акторка Емілі Ратажковські майже 6 місяців приховувала обличчя первістка. Та днями зірка наважилась вперше познайомити його з аудиторією.
Відома американська модель Емілі Ратажковські 8 березня вперше стала мамою. З того часу пройшло майже 6 місяців. Зірка іноді показувала сина на фото, однак прикривала його обличчя.
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Емілі Ратажковські показала сина
Та днями в інстаграм-сторіз знаменитість вперше познайомила прихильників з маленьким сином. Вона опублікувала кілька світлин Сильвестра у блакитному в'язаному светрі з оранжевими смужками.
Син Емілі Ратажковські / Фото з інстаграм-сторіз
Син Емілі Ратажковські / Фото з інстаграм-сторіз
Шанувальники моделі порівняли фото первістка Емілі Ратажковські з її дитячим фото. Малюк неймовірно схожий на свою зіркову матусю.
Син Емілі та сама Емілі в дитинстві / Фото з інстаграм-сторіз
Шанувальники у захваті від миловидних фото малюка знаменитості:
- "Емілі Ратажковські має наймилішого малюка у світі";
- "Хлопчик такий милий. Я вражена, що Емілі чекала, скільки їй потрібно, щоб показати сина";
- "Як мило".
Емілі Ратажковські – зіркова матуся
- 8 березня 2021 року успішна модель вперше стала мамою, а повідомила про це через 3 дні. Вона назвала ім'я сина – Сильвестр Аполлон Беар.
- Емілі Ратажковські відверта з шанувальниками, а тому часто показувала, як годує первістка грудьми. Влітку модель подорожувала з малюком. Вона проводила час в Італії.
- Знаменитість розповідала, що дозволить малюку обрати стать самостійно. Емілі наголошувала, що не нав'язуватиме Сильвестру гендерних стереотипів.