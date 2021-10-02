Известная американская модель Эмили Ратаковски 8 марта впервые стала мамой. С тех пор прошло почти 6 месяцев. Звезда иногда показывала сына на фото, однако прикрывала его лицо.
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Эмили Ратаковски показала сына
И на днях в инстаграм-сториз знаменитость впервые познакомила поклонников с маленьким сыном. Она опубликовала несколько фотографий Сильвестра в голубом вязаном свитере с оранжевыми полосками.
Сын Эмили Ратаковски / Фото с инстаграм-сторис
Сын Эмили Ратаковски / Фото с инстаграм-сториз
Поклонники модели сравнили фото первенца Эмили Ратаковски с ее детским фото. Малыш невероятно похож на свою звездную маму.
Сын Эмили и сама Эмили в детстве / Фото с инстаграм-сториз
Поклонники в восторге от миловидных фото малыша знаменитости:
- "У Эмили Ратаковски самый милый малыш в мире";
- "Мальчик такой милый. Я поражена, что Эмили ждала, сколько ей нужно, чтобы показать сына";
- "Как мило".
Эмили Ратаковски – звездная мама
- 8 марта 2021 года успешная модель впервые стала мамой, а сообщила об этом через 3 дня. Она назвала имя сына – Сильвестр Аполлон Беар.
- Эмили Ратаковски откровенна с поклонниками, а потому часто показывала, как кормит первенца грудью. Летом модель путешествовала с малышом. Она проводила время в Италии.
- Знаменитость рассказала, что позволит малышу выбрать пол самостоятельно. Эмили подчеркивала, что не будет навязывать Сильвестру гендерных стереотипов.