"Це огидно, він кобель": Емілі Ратажковскі розлучається з чоловіком через зради, – ЗМІ
Джерело:Page Six
Шлюб американської моделі Емілі Ратажковскі тріщить по швах. Вона хоче піти від чоловіка Себастьяна Бір-Маккларда, бо той нібито регулярно зраджував її. Про майбутнє розлучення зіркової пари розповів інсайдер.
Успішна модель та акторка Емілі Ратажковскі готується до офіційного розлучення. Вона ще не подала документи до суду, але вже дефілює Нью-Йорком без обручки. Її сім'я розпадається через зради продюсера Себастьяна Бір-Маккларда.
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Чоловік Емілі Ратажковскі зраджував її
Так, він зрадив. Він серійний зрадник. Це огидно. Він кобель,
– заявив Page Six інсайдер, близький до моделі.
Сама Емілі Ратажковскі поки не дає жодних коментарів і навіть зникла з інстаграму. Останній її допис був опублікований 9 липня.
Емілі Ратажковскі розлучається з Себастьяном Бір-Макклардом / Фото з інстаграму моделі
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Що відомо про шлюб Емілі Ратажковскі
- Зі старшим на 10 років Себастьяном Бір-Макклардом Емілі Ратажковскі одружилася в лютому 2018 року. За два тижні після того, як розповіла про роман.
- Їхня церемонія відбулася в Нью-Йорку в присутності найближчих друзів. Замість весільної сукні модель одягла строгий костюм гірчичного кольору від Zara та капелюшок із французькою вуаллю.
- У березні 2021 року в подружжя народився син Сильвестр. Зіркові батьки хотіли, щоб він сам обрав свою стать, коли йому виповниться 18 років, але згодом усе ж почали називати малюка "сином".