"Це огидно, він кобель": Емілі Ратажковскі розлучається з чоловіком через зради, – ЗМІ

Шлюб американської моделі Емілі Ратажковскі тріщить по швах. Вона хоче піти від чоловіка Себастьяна Бір-Маккларда, бо той нібито регулярно зраджував її. Про майбутнє розлучення зіркової пари розповів інсайдер.

Успішна модель та акторка Емілі Ратажковскі готується до офіційного розлучення. Вона ще не подала документи до суду, але вже дефілює Нью-Йорком без обручки. Її сім'я розпадається через зради продюсера Себастьяна Бір-Маккларда.

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Чоловік Емілі Ратажковскі зраджував її

Так, він зрадив. Він серійний зрадник. Це огидно. Він кобель,

– заявив Page Six інсайдер, близький до моделі.

Сама Емілі Ратажковскі поки не дає жодних коментарів і навіть зникла з інстаграму. Останній її допис був опублікований 9 липня.

Емілі Ратажковскі розлучається з Себастьяном Бір-Макклардом / Фото з інстаграму моделі

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Що відомо про шлюб Емілі Ратажковскі