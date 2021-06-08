У понеділок, 7 червня, Емілі Ратажковські відсвяткувала свій день народження – зірці виповнилося 30 років. Ювілей вона провела разом із чоловіком та 3-місячним сином на пляжі. Американська модель опублікувала фото у своєму блозі в інстаграмі.

Не менш гаряче Емілі Ратажковскі – 30: найефектніші фото американської моделі

Еротичні фото Емілі Ратажковські

Знаменитість оприлюднила світлини, які зробила на заході сонця на березі пляжу. Перед камерою вона позувала в одному з найбільш вдалих купальників на цьогорічне літо.

Емілі Ратажковські постала в оригінальному жовтому бра з колекції Versace на тонких бретелях та з камінцями. Він вдало підкреслював пишні груди моделі. Оскільки зірка оголила підтягнутий живіт, то продемонструвала й розкішне тіло після пологів.

Пікантний образ Ратажковські доповнила довгою помаранчевою спідницею, сережками-кільцями та каблучками. Вона розпустила волосся та зробила легкий макіяж на обличчі.



Емілі Ратажковські / Фото з інстаграму моделі



Емілі Ратажковські / Фото з інстаграму моделі

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Нагадаємо, раніше Емілі Ратажковські публікувала фото з маленьким сином. Вона вкотре хизувалась бездоганною фігурою, але показала й первістка. Однак зірка поки що не демонструє обличчя Сильвестра Аполлона.