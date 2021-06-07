Емілі Ратажковскі вперше стала мамою декілька місяців тому. Вона мріяла про дитину і нарешті ця мрія здійснилася. Тепер знаменитість більше часу приділяє сім'ї та вихованню малюка.

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Нові фото Емілі Ратажковскі з сином

Зіркова матуся оприлюднила декілька миловидних кадрів з нагоди свого дня народження. Емілі постала перед камерою у купальнику власного бренду. Навіть після пологів Ратажковскі продовжує поширювати фото, де зображена у відвертому одязі та хизується бездоганними формами.

На руках модель тримала маленького сина. Він був одягнений в шорти такої ж кольорової гами, як і купальник мами. Ратажковскі поки що не наважується показати обличчя первістка, тому на фото він зображений спиною до камери.

Напередодні дня народження з партнером у відпустці, про якого завжди мріяла,

– написала Емілі в публікації.

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