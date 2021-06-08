В понедельник, 7 июня, Эмили Ратаковски отпраздновала свой день рождения – звезде исполнилось 30 лет. Юбилей она провела вместе с мужем и 3-месячным сыном на пляже. Американская модель опубликовала фото в своем блоге в инстаграме.

Не менее горячее Эмили Ратаковски – 30: самые эффектные фото американской модели

Эротические фото Эмили Ратаковски

Знаменитость опубликовала фотографии, которые сделала на закате на берегу пляжа. Перед камерой она позировала в одном из самых удачных купальников нынешнего лета.

Эмили Ратаковски появилась в оригинальном желтом бра из коллекции Versace на тонких бретелях и с камнями. Он удачно подчеркивал пышную грудь модели. Поскольку звезда обнажила подтянутый живот, то продемонстрировала и роскошное тело после родов.

Пикантный образ Ратаковски дополнила длинной оранжевой юбкой, серьгами-кольцами и кольцами. Она распустила волосы и сделала легкий макияж на лице.



Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма модели



​Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма модели

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Напомним, ранее Эмили Ратаковски публиковала фото с маленьким сыном. Она в очередной раз хвасталась безупречной фигурой, но показала и первенца. Однако звезда пока не демонстрирует лицо Сильвестра Аполлона.