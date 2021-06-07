Емілі Ратажковскі є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Вона не соромиться показувати оголене тіло багатомільйонній аудиторії користувачів мережі й навіть під час вагітності поставала перед камерою повністю оголеною. Модель має власний бренд спідньої білизни Inamorata й часто сама позує у рекламних кампаніях.

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Емілі знає, як приголомшити шанувальників і розбурхати їхню уяву. Приваблива та смілива модель демонструє всі принади свого розкішного тіла, а також вміє підкреслити їх за допомогою одягу. Якими спекотними кадрами зірка заводила мережу, оголюючись повністю та бувши у відвертому вбранні – дивіться у добірці!

Найефектніші фото Емілі Ратажковскі