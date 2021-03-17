Емілі Ратажковські показала зворушливе фото новонародженого сина

Відома американська модель Емілі Ратажковські вперше стала мамою 8 березня. Зірка поділилась з прихильниками новою світлиною новонародженого сина.

Знаменита американська акторка і модель Емілі Ратажковські оприлюднила нове фото новонародженого сина. Так, зірка стала мамою вперше 8 березня.

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Нове фото сина Емілі Ратажковські

Цього разу на знімку позувала не зіркова матуся, а батько – продюсер Себастьян Бір-Макклард. Він тримав на руках малюка, загорнутого у сині пелюшки. Модель приховує обличчя первістка від публіки, тому закрила його обличчя смайлом у вигляді серця.

Емілі сфотографувала чоловіка з сином зверху, тому кадр вийшов по-особливому атмосферний. Біля Себастьяна з сином лежав собака подружжя. Ратажковські прокоментувала це: "Найкращий старший брат". Так вона дала зрозуміти, що чотирилапий улюбленець гарно поводиться із малюком.



Нове фото сина Емілі Ратажковські / Фото з інстаграм-сторіз

Емілі Ратажковські стала мамою вперше