З кожним днем люблю все більше, – Геллі Беррі зворушливо привітала доньку з 13-річчям
Відома голлівудська акторка Геллі Беррі привітала свою доньку Нахлу з днем народження. Доньці зірці виповнилося 13 років. Геллі з нагоди цього показала ніжне фото з дівчинкою.
Джерело:інстаграм Геллі Беррі
Голлівудська акторка Геллі Беррі виховує двох дітей. Днями її доньці Нахлі виповнилося 13 років – тому зірка святкує день народження дівчинки.
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Геллі Беррі привітала доньку
Знаменитість опублікувала архівне фото, де зображена з Нахлою. На світлині зіркова матуся щиро усміхається, як і її донька. Кадр має деякі пошкодження, але він однаково дуже зворушливий та ніжний.
"Не має значення, скільки разів я говорила їй, як люблю її, з кожним днем я люблю її ще більше. З 13-річчям", – написала Геллі Беррі під знімком.
Шанувальники акторки, її рідні та друзі приєдналися до привітань Нахли:
- Закохалась у це фото. З днем народження;
- Найщасливішого дня народження;
- Невже їй 13? Вітаю;
- Чарівні! З днем народження, Нахло! Пишаємось тобою;
- Як швидко летить час. Щасливого дня народження.
Особисте життя Геллі Беррі
- Голівудська акторка виховує двох дітей – дочку Нахлу від цивільного чоловіка, моделі Габріела Обрі. З ним зірка розійшлася в 2010 році.
- Також зірка має сина Масе, який народився у 2013 році в шлюбі з актором Олів'є Мартінесом.
- Раніше Геллі Беррі розповідала, що виховує Масе без гендерних стереотипів.
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