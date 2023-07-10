Елтон Джон завершив свій прощальний тур, який тривав 5 років: фото останнього концерту

Виступ відбувся 8 липня у Стокгольмі й тривав понад дві години. Відомо, що першою піснею фінального концерту була популярна Bennie and the Jets, а останнім треком був хіт Goodbye Yellow Brick Road.

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Про це артист розповів ще у 2018 році. Тоді він зазначив, що в нього змінилися пріоритети. Співак хоче більше часу приділяти сім'ї та дітям.

Я хочу цінувати свою сім'ю, своїх синів, свого чоловіка, все. Я це заслужив,

– наприкінці останнього концерту сказав виконавець.

До того ж Елтон Джон підтвердив, що більше ніколи не даватиме концертів, втім, можливо у майбутньому ще раз виступить на сцені.