Елтон Джон завершив свій прощальний тур, який тривав 5 років: фото останнього концерту
Джерело:BBC
Елтон Джон провів останній концерт свого прощального туру. Він розпочався ще у 2018 році в Північній Америці, а завершився аж через п'ять років у Швеції.
Виступ відбувся 8 липня у Стокгольмі й тривав понад дві години. Відомо, що першою піснею фінального концерту була популярна Bennie and the Jets, а останнім треком був хіт Goodbye Yellow Brick Road.
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Елтон Джон йде зі сцени
Про це артист розповів ще у 2018 році. Тоді він зазначив, що в нього змінилися пріоритети. Співак хоче більше часу приділяти сім'ї та дітям.
Я хочу цінувати свою сім'ю, своїх синів, свого чоловіка, все. Я це заслужив,
– наприкінці останнього концерту сказав виконавець.
До того ж Елтон Джон підтвердив, що більше ніколи не даватиме концертів, втім, можливо у майбутньому ще раз виступить на сцені.
Відомо, що за час своєї 50-річної кар'єри виконавець провів близько 4600 виступів по всьому світу. Прощальний Farewell Yellow Brick Road Tour вважається одним із найкасовіших концертних турів за всю історію, адже продажі квитків досягли позначки у 900 мільйонів доларів.
Елтон Джон підтримує Україну
- Під час одного з концертів свого прощального туру, коли Елтон Джон виступав у Брістолі в Англії, він помітив дівчину з синьо-жовтим прапором. Артист зупинився та показав на неї іншим фанам, тоді як українка високо підняла стяг. Це був дуже зворушливий та символічний момент. Всі присутні почали аплодували.
- До того ж співак пожертвував Україні величезну суму. Його благодійний фонд направив 125 тисяч доларів на підтримку України. На ці гроші закупили 10 біохімічних аналізаторів крові.
- Слід зазначити, що британський виконавець з перших днів війни підтримує Україну. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він опублікував фото з синьо-жовтим прапором та закликав зупинити війну, щоб хворі на СНІД отримали допомогу.