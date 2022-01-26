Елтон Джон захворів на COVID-19: артист переніс концерти останнього туру

Британський співак Елтон Джон повідомив, що заразився коронавірусом. Через це він переніс виступи свого останнього турне в кар'єрі.

Відомий британський співак Елтон Джон повідомив новину на особистій сторінці в інстаграмі. Він зізнався, що підхопив COVID-19.

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Елтон Джон захворів

Виконавець був вакцинований двічі, а також утретє бустерною дозою, тому наголосив, що переносить коронавірус у легкій формі.

Та попри це Елтон Джон був змушений перенести два своїх концерти на невизначений термін. Артист сподівається, що встигне одужати до 29 січня – у цей день у нього концерт в Арканзасі.

Перенесення шоу – це завжди величезне розчарування, і я перепрошую у кожного, хто через це відчув незручність, але я дбаю про безпеку себе і моєї команди,

– заявив співак.



Елтон Джон хворіє / Фото з інстаграм-сторіз Елтона Джона

, що не тільки Елтон Джон стикається з проблемами проведення концертів через коронавірус. Співачка Адель нещодавно звернулась до фанів й розповіла, що половина її команди хворіє , тому не може підготувати шоу.

Елтон Джон зараз перебуває у турі Farewell Yellow Brick Road. Це турне повинно стати останнім в кар'єрі артиста. Зауважимо, що він вже не вперше переносить концерти: у вересні 2021 року Елтон Джон пошкодив стегно та готувався до операції. Через це частина світового туру була перенесена на 2023 рік.