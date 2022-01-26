Известный британский певец Элтон Джон сообщил новость на личной странице в инстаграме. Он признался, что подхватил COVID-19.

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Элтон Джон заболел

Исполнитель был вакцинирован дважды, а также в третий раз бустерной дозой, поэтому отметил, что переносит коронавирус в легкой форме.

Но, несмотря на это, Элтон Джон был вынужден перенести два своих концерта на неопределенный срок. Артист надеется, что успеет поправиться к 29 января – в этот день у него концерт в Арканзасе.

Перенос шоу – это всегда огромное разочарование, и я извиняюсь у каждого, кто из-за этого почувствовал неудобство, но я забочусь о безопасности себя и моей команды,

– заявил певец.

Элтон Джон болеет / Фото с инстаграм-сторис Элтона Джона

Добавим, что не только Элтон Джон сталкивается с проблемами проведения концертов из-за коронавируса. Певица Адель недавно обратилась к фанатам и рассказала, что половина ее команды болеет, поэтому не может подготовить шоу.

Элтон Джон сейчас находится в туре Farewell Yellow Brick Road. Это турне должно стать последним в карьере артиста. Заметим, что он уже не в первый раз переносит концерты: в сентябре 2021 года Элтон Джон повредил бедро и готовился к операции. Поэтому часть мирового тура была перенесена на 2023 год.