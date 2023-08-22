Ектор Хіменес-Браво зробив пересадку волосся: як він виглядає після операції

22 серпня 2023, 19:14
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Ектор Хіменес-Браво

Ресторатор Ектор Хіменес-Браво наважився на операцію – пересадку волосся. Він показав, як виглядає після процедури.

Кулінар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво лише нещодавно зізнався, що наважився на пересадку волосся. Він розповів про процес та похвалився результатом.

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Ектор Хіменес-Браво переніс операцію

Ресторатор розповів, що спочатку його поголили та намалювали спеціальну розмітку. Він почувався комфортно під час самої процедури й навіть дивився мультфільм.

Протягом процедури я кайфував та дивився "Шрека". Я зараз в процесі пересадки. Бачите? Все спокійно, не боляче. У лікаря золоті руки! Моє волосся буде, як у Лупіти,
– поділився Ектор.


Ектор на процедурі / Фото з інстаграм-сторіз

Після процедури шеф-кухар поділився своїм фото.

"А це я одразу після процедури. Вже в очікуванні волосся, як у Рапунцель".


Ектор після процедури / Фото з інстаграм-сторіз

Наступного дня Хіменес-Браво зізнався, що добре почувається і не соромиться лисини. Він зауважив, що у новому іміджі його перестали впізнавати на вулиці.

Після пересадки почуваюся добре. Головне – не одягати головні убори дуже близько до шкіри голови. Бути голомозим – це дуже зручно. Не потрібно хвилюватися, що в тебе на голові.


Ектор після процедури / Фото з інстаграм-сторіз

Цікаво, що пересадку волосся робив також український модельєр Андре Тан. Він почав втрачати волосся у 23 роки та спробував різноманітні методи зупинити облисіння. У вересні 2021 року дизайнер зізнався, що зробив пересадку волосся у клініці Туреччини – операція була болючою та тривала 9 годин.

Як Ектор наважився на пересадку

  • Ще тиждень тому Ектор Хіменес-Браво кардинально змінив імідж – поголився наголо. Шанувальники не знали, з якою метою ресторатор вирішив змінити звичну зачіску.
  • Та згодом суддя кулінарного шоу зізнався, що у його родині поширені проблеми з волоссям. Батько Ектора облисів у 30 років, його старший брат також майже не має волосся. Сам Ектор дуже соромився, що не має волосся на потилиці. Спершу він скептично ставився до процедури, але згодом таки наважився на неї.

Автор: Марія Касій