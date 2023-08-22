Ектор Хіменес-Браво зробив пересадку волосся: як він виглядає після операції
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Ресторатор Ектор Хіменес-Браво наважився на операцію – пересадку волосся. Він показав, як виглядає після процедури.
Кулінар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво лише нещодавно зізнався, що наважився на пересадку волосся. Він розповів про процес та похвалився результатом.
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Ектор Хіменес-Браво переніс операцію
Ресторатор розповів, що спочатку його поголили та намалювали спеціальну розмітку. Він почувався комфортно під час самої процедури й навіть дивився мультфільм.
Протягом процедури я кайфував та дивився "Шрека". Я зараз в процесі пересадки. Бачите? Все спокійно, не боляче. У лікаря золоті руки! Моє волосся буде, як у Лупіти,
– поділився Ектор.
Ектор на процедурі / Фото з інстаграм-сторіз
Після процедури шеф-кухар поділився своїм фото.
"А це я одразу після процедури. Вже в очікуванні волосся, як у Рапунцель".
Ектор після процедури / Фото з інстаграм-сторіз
Наступного дня Хіменес-Браво зізнався, що добре почувається і не соромиться лисини. Він зауважив, що у новому іміджі його перестали впізнавати на вулиці.
Після пересадки почуваюся добре. Головне – не одягати головні убори дуже близько до шкіри голови. Бути голомозим – це дуже зручно. Не потрібно хвилюватися, що в тебе на голові.
Ектор після процедури / Фото з інстаграм-сторіз
Як Ектор наважився на пересадку
- Ще тиждень тому Ектор Хіменес-Браво кардинально змінив імідж – поголився наголо. Шанувальники не знали, з якою метою ресторатор вирішив змінити звичну зачіску.
- Та згодом суддя кулінарного шоу зізнався, що у його родині поширені проблеми з волоссям. Батько Ектора облисів у 30 років, його старший брат також майже не має волосся. Сам Ектор дуже соромився, що не має волосся на потилиці. Спершу він скептично ставився до процедури, але згодом таки наважився на неї.