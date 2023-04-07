Це ж мій дім, – Ектор Хіменес-Браво зворушливо пояснив, чому завжди повертається до України

Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво нещодавно літав додому в Колумбію. Проте через якийсь час він повернувся до України. Своїм шанувальникам Ектор зізнався, чому попри війну живе в Україні.

Зазначимо, що Ектор Хіменес-Браво народився в Колумбії, проте вже понад 13 років живе та працює в Україні. За цей час шеф-кухар став справжнім патріотом України та навіть перейшов на українську мову.

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Наприкінці березня Ектор ненадовго їздив на Батьківщину, аби побачитися з мамою. Тепер він зараз знову повернувся в Україну. Цього разу в соцмережі суддя "Мастер Шефу" зізнався, чому він хоче жити тут.

Чому я завжди повертався і буду повертатись в Україну? Бо це ж дім. В мене є багато знайомих, хто повернувся з Європи, де спокійно, але їм було там погано. Україна розвиває таке відчуття.. Як у стосунках. Без неї погано. Хтось каже місце сили, хтось каже рідна земля — усі по-різному,

– висловився Ектор Хіменес-Браво.

Кухар навіть пожартував, що тепер в нього є футболка "I`m Ukrainian", якій він дуже тішиться.

"Мабуть, тому і повертаюся. Бо люблю", – додав він. Раніше Ектор показував, як добирався додому. Він зізнався, що хоч був зі своєю родиною, але кожної секунди сумував за Україною.



Ектор зізнався, що сумував за Україною / Фото з його інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво після деокупації повернувся у свій дім в Ірпені, який купив лише два роки тому. На щастя, він вцілів, росіяни його не зачепили. В сторіс він показав, що це його дім і йому там добре.



Ектор повернувся у свій дім в Ірпені / Фото з його інстаграм-сторіс

Українці в коментарях підтримали зіркового шеф-кухаря:

"Аналогічно, бо це сила духу";

"Справжній українець".

"Ласкаво просимо додому, завжди з Україною в серці".

"Тому що в українській землі неймовірна потужна енергетика".

"Місце сили і земля батьків".

"Мабуть, ви, Ектор, в минулому житті були українцем, тому і тягне до дому".

"Дякуючи таким людям, Україна процвітатиме".

"Так вдома і повітря рідне".

До слова, початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ектор застав у рідній Колумбії, де гостював у мами. Згодом він прилетів у Польщу, де волонтерив та допомагав українським біженцям. Потім він приїхав у Київ, де відновив роботу свого ресторану.