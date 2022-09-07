Ресторатор і кулінар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво понад 11 років живе в Україні, однак добре не знає української мови, бо може спілкуватися англійською, іспанською чи російською. Тепер же він заговорив про перехід на державну.

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Ектор Хіменес-Браво переходить на українську

Ресторатор зізнався, що вивчення української як п'ятої мови дається йому нелегко. Наразі він починає знімати відео рецептів державною.

Я знаю 4 мови, і зараз, коли зрозумів, що одну хочу забути — це буде все одно легше, ніж вивчити нову. Помітили, що мої рецепти вже українською? Я стараюсь. Щиросердно почав з паляниці та Укрзалізниці. Якби не Майстер Шеф, то мене б вже давно десь прийняло ірпінське ТрО,

– з гумором написав кулінар.



Ектор Хіменес-Браво / Фото з інстаграму шефа

Ектор Хіменес Браво також назвав українські слова, які сподобалися йому найбільше.

Багаття – "я навіть не можу передати емоцію, коли це слово кажу". Ектор зізнався, що це слово немов передає затишок.

Суниця. Ресторатор зауважив, що має знати всі види ягід і ще й не сплутати їх з паляницею.

Бавовна. "Вдома стоять серветки з бавовни, і помʼякшувач для одягу з екстрактом бавовни. Багато бавовни ми любимо", – пожартував шеф.

Додамо, у вивченні української мови Ектор Хіменес-Браво та інші українці можуть скористатися лайфхаком від Наді Дорофєєвої. Вона розповідала, що читає книжки українською вголос – це допомагає практикувати вимову та запам'ятовувати слова.