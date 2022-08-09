ЮНЕСКО визнала борщ українською стравою, – це перемога на культурному та гастрономічному фронті. Ресторатор і шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво висловився натомість про російську кухню в інтерв'ю 24 каналу.

Читайте також Ектор Хіменес-Браво зізнався, яким вчинком довів маму до лікарні

Ектор Хіменес-Браво про російську культуру

На думку кулінара, власне російської гастрономічної культури не існує, всі їхні страви – це мікс інших кухонь.

Я був у росії, у санкт-петербурзі. росіяни не мають своєї гастрономічної культури. Їхня кухня – це мікс всього, що було в радянському союзі. Я, як професіонал, знаю багато кухонь і можу сказати, що російська кухня – це нічого,

– підкреслив Ектор Хіменес-Браво.

"росіяни кажуть, що манти, плов, борщ – це все їхнє. Ні! У кожної країни є своя гастрономічна культура. В України вона дуже багата, що на час війни дуже важливо. Адже наші "сусіди" кажуть, що Україна – фейкова країна. Вибачте, що? У нашій культурі є всі аспекти: література, гастрономія, історія тощо. Спочатку була Київська Русь, а не москва", – додав ресторатор.

Ектор додав, що росія звинувачує Україну у тому, чим є сама: "росія – це лише мікс багатьох культур. І вони кажуть, що наша країна – фейк. Подивимось, хто ще буде фейком".



Ектор Хіменес-Браво / Фото Уляни Журби, 24 канал

Борщ – наш