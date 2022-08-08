В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу 50-річний Ектор Хіменес-Браво розповів, що перші слова його мами, коли в Україні почалася війна, були: "Дякувати Богу, що ти тут, дуже далеко". Однак уже в березні він, нікого не послухавши, полетів до Варшави.

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Як Ектор Хіменес-Браво довів маму до лікарні

У Польщі був волонтером, але потім зателефонував рідним і сказав: "Я завтра їду в Україну. Маю бути там". Мама потрапила до лікарні, це був просто жах. Але зараз вона розуміє, чому я так вирішив,

– зізнався шеф-кухар.

Ще на паспортному контролі він зрозумів, що прийняв правильне рішення, адже поряд з українцями почувається в безпеці. Він навіть їздив у прифронтові міста з військовими й не боявся смерті.

"Одного дня я помру. Якщо це буде під час війни, значить Бог так захотів. Я відчуваю, що для мене краще бути в Україні, ніж відпочивати за кордоном. Краще тут, з моєю сім'єю. Українці – це сім'я", – сміливо заявив Ектор Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво / Фото Уляни Журби, 24 канал