На новому знімку, оприлюдненому в інстаграмі, бравий Ектор позує у гетьманському однострої, тримаючи в руках шаблю посеред хати-мазанки. Чоловік давно вболіває за українську історію та його народ, тому навів власні думки про українців.
До слова Alyona Alyona оригінально пояснила, чому українці та росіяни – різні
Ектор Хіменес-Браво розповів про українців / Фото з інстаграму кухаря
Чим українці особливі на думку Ектора:
- Дуже виховані та працьовиті люди.
- Їх об'єднує щось більше ніж мова, історія, колір шкіри та територія.
- Українець – це дух.
- Українці – не хлопчики для побиття, які траплялися Росії усі ці десятки років.
- Україна – маленька країна щодо Росії. Українці – велика нація.
- Українець залишається українцем, попри те, де зараз живе. Тому ми отримали таку колосальну підтримку світу.
- Українці – освічені. Вони є в кожній країні на високих посадах.
- Українці – це працюючі бджоли, які в потрібний момент об'єднуються і стають воїнами.
- Вони і до війни були вольовими та сильними.
- Але війна їх так згуртувала, що цим надихається весь світ.
- Не кожна країна Європи має такий дух на генетичному рівні.
- Українці сьогодні творять історію світу, яку люди по всьому світу вивчатимуть у школах та університетах.
- Українці сьогодні змінюють світ. І борються за мир у всьому світі.
Ектор Хіменес-Браво додав, що гордий бути українцем, адже за 12 років "просочився нашим духом".
Я ніколи не буду колишнім. Я захоплений. Я пишаюся. Я колумбієць, який став українцем за духом. Я битимуся з вами до кінця. Я вдячний, що маю таку честь стояти сьогодні з вами. Дякую вам за це!
– каже Ектор.
Варто додати, що ще до військових дій в Україні, до 24 лютого, чоловік перебував вдома у Колумбії, де навідував родину. Але після критики українців він повернувся в Європу і зараз перебуває у Польщі, у Варшаві, де допомагає українським біженцям, а також з командою у своїх ресторанах готує для потреб ЗСУ, тероборони, лікарень, людей у бомбосховищах.