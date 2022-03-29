На новому знімку, оприлюдненому в інстаграмі, бравий Ектор позує у гетьманському однострої, тримаючи в руках шаблю посеред хати-мазанки. Чоловік давно вболіває за українську історію та його народ, тому навів власні думки про українців.

До слова Alyona Alyona оригінально пояснила, чому українці та росіяни – різні



Ектор Хіменес-Браво розповів про українців / Фото з інстаграму кухаря

Чим українці особливі на думку Ектора:

Дуже виховані та працьовиті люди.

Їх об'єднує щось більше ніж мова, історія, колір шкіри та територія.

Українець – це дух.

Українці – не хлопчики для побиття, які траплялися Росії усі ці десятки років.

Україна – маленька країна щодо Росії. Українці – велика нація.

Українець залишається українцем, попри те, де зараз живе. Тому ми отримали таку колосальну підтримку світу.

Українці – освічені. Вони є в кожній країні на високих посадах.

Українці – це працюючі бджоли, які в потрібний момент об'єднуються і стають воїнами.

Вони і до війни були вольовими та сильними.

Але війна їх так згуртувала, що цим надихається весь світ.

Не кожна країна Європи має такий дух на генетичному рівні.

Українці сьогодні творять історію світу, яку люди по всьому світу вивчатимуть у школах та університетах.

Українці сьогодні змінюють світ. І борються за мир у всьому світі.

Ектор Хіменес-Браво додав, що гордий бути українцем, адже за 12 років "просочився нашим духом".

Я ніколи не буду колишнім. Я захоплений. Я пишаюся. Я колумбієць, який став українцем за духом. Я битимуся з вами до кінця. Я вдячний, що маю таку честь стояти сьогодні з вами. Дякую вам за це!

– каже Ектор.

Варто додати, що ще до військових дій в Україні, до 24 лютого, чоловік перебував вдома у Колумбії, де навідував родину. Але після критики українців він повернувся в Європу і зараз перебуває у Польщі, у Варшаві, де допомагає українським біженцям, а також з командою у своїх ресторанах готує для потреб ЗСУ, тероборони, лікарень, людей у бомбосховищах.