Співачка Надя Дорофєєва поділилась надихаючим дописом у 8 березня. Вона нагадала, як жінки з України борються не лише за себе й рівність, але й за перемогу.

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Надя Дорофєєва назвала найкращих українок

Артистка склала топ жінок, які надихають її. "Жінки по всьому світу продовжують відстоювати себе та боротися за рівність. Щодня ми, жінки, доводимо які ми круті і що нам все під силу".

Олена Зеленська

Перша леді з перших днів повномасштабного вторгнення зініціювала комунікаційні та благодійні проєкти, які користуються успіхом.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді

Юлія Пеліпас

Українська стилістка і засновниця бренду Bettter три місяці тому отримала нагороду The Fashion Awards від British Fashion Council у категорії "Лідери змін. Люди".



Юлія Пеліпас / Фото з інстаграму Юлії Пеліпас

Юлія Паєвська "Тайра"

Українська військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка та доброволиця, командирка підрозділу та евакуаційного відділення. До речі, нещодавно "Тайра" стала лауреаткою міжнародної премії IWOC – "Найхоробріша жінка світу".



"Тайра" / Фото з її інстаграму

Таня Муіньо

Українська кліпмейкерка є подругою Наді Дорофєєвої. Таня забрала вже чимало визначних музичних премій за роботи для світових артистів.



Таня Муіньо / Фото з інстаграму Тані Муіньо

"А також, найважливіші у моєму ТОПі всі українські жінки. Не здалися, не опустили руки, кожного дня робили все, щоб країна вистояла і дала відсіч ворогу. кожна з вас – натхнення!" – підсумувала артистка.

Як українські зірки ставляться до 8 березня