Ексучасники гурту DZIDZIO розповіли, чому розпався гурт

Джерело:ЖВЛ
Колишні учасники гурту DZIDZIO Михайло Хома, Julik та Лесик вперше в інтерв'ю поділилися, чому розкололась їхня успішна група. Один з учасників заявив, що конфлікти почались тоді, коли помер Кузьма.
Колишні учасники гурту DZIDZIO Михайло Хома, Julik (справжнє ім'я – Назар Гук) та Лесик (Олег Турко) вперше дали спільне інтерв'ю впродовж довгого часу. Вони розповіли про розвиток та розпад групи.
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Музиканти поділилися, що створили колектив разом. Спочатку розвивати групу їм допомагав Андрій Кузьменко, друг дитинства Лесика. Однак ще 12 років тому публіка не надто сприймала пісні DZIDZIO, а радіостанції не хотіли "крутити" їхні треки.
У 2012 році хлопці виступали на 50-річчі бізнесмена Анатолія Безуха. Чоловікові сподобався репертуар гурту, тому Безух став новим продюсером DZIDZIO після Кузьми.
На трьох ми відкрили фірму. На мене, на Хому і на Безуха. Правда, він там мав 50 відсотків, тому що більшу суму вклав. А ми з Хомою мали по 25 відсотків,
– розповів Лесик.
Через певний час колектив почав стрімко розвиватися. Пісня "Я і Сара" стала одною з найпопулярніших, кліп "Каділак" підкорив мережу.
Однак згодом гурт дав тріщину. Це був 2015 рік, за словами Лесика, конфлітки між хлопцями почалися саме тоді, коли загинув Андрій Кузьменко. У кожного з ексучасників є свої версії, чому розпався гурт. Лесик вважає, що Дзідзьо просто його звільнив.
Вони зрозуміли, що для чого в конторі три власники, якщо може бути два. Без Безуха він не міг залишитися. Зі своїми 25 процентами що я зроблю? Підпис Хоми, що він мене звільнив,
– заявив Олег Турко.
Натомість Дзідзьо запевняє, що він нікого не виганяв. "Я не давав коментарі на цю тему. Ніхто нікого не виганяв. Пропонувалися дуже адекватні умови. Я не хотів скандалу ніякого", – розповів артист.
Дзідзьо та Лесик так і не дійшли згоди. Олег Турко вирішив продовжувати кар'єру, створивши аналог гурту DZIDZIO – "Дзідзьоф". Проте після цього його чекала довга судова тяганина за порушення авторських прав. Julik ще певний час виступав разом із Михайлом Хомою та новим гітаристом, але 2017 року пішов з колективу.
Зараз Лесик працює над власними ліричними піснями, а Julik створює ремікси та аранжування для українських зірок. Натомість Дзідзьо здивував виконанням Гімну України й обіцяє ще більше вразити публіку в 2021 році.
Дивіться інтерв'ю з ексучасниками DZIDZIO онлайн: