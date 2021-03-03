Колишні учасники гурту DZIDZIO Михайло Хома, Julik та Лесик вперше в інтерв'ю поділилися, чому розкололась їхня успішна група. Один з учасників заявив, що конфлікти почались тоді, коли помер Кузьма.

Колишні учасники гурту DZIDZIO Михайло Хома, Julik (справжнє ім'я – Назар Гук) та Лесик (Олег Турко) вперше дали спільне інтерв'ю впродовж довгого часу. Вони розповіли про розвиток та розпад групи.

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Коротка історія гурту DZIDZIO

Музиканти поділилися, що створили колектив разом. Спочатку розвивати групу їм допомагав Андрій Кузьменко, друг дитинства Лесика. Однак ще 12 років тому публіка не надто сприймала пісні DZIDZIO, а радіостанції не хотіли "крутити" їхні треки.

У 2012 році хлопці виступали на 50-річчі бізнесмена Анатолія Безуха. Чоловікові сподобався репертуар гурту, тому Безух став новим продюсером DZIDZIO після Кузьми.

На трьох ми відкрили фірму. На мене, на Хому і на Безуха. Правда, він там мав 50 відсотків, тому що більшу суму вклав. А ми з Хомою мали по 25 відсотків,

– розповів Лесик.

Через певний час колектив почав стрімко розвиватися. Пісня "Я і Сара" стала одною з найпопулярніших, кліп "Каділак" підкорив мережу.

Однак згодом гурт дав тріщину. Це був 2015 рік, за словами Лесика, конфлітки між хлопцями почалися саме тоді, коли загинув Андрій Кузьменко. У кожного з ексучасників є свої версії, чому розпався гурт. Лесик вважає, що Дзідзьо просто його звільнив.

Вони зрозуміли, що для чого в конторі три власники, якщо може бути два. Без Безуха він не міг залишитися. Зі своїми 25 процентами що я зроблю? Підпис Хоми, що він мене звільнив,

– заявив Олег Турко.

Натомість Дзідзьо запевняє, що він нікого не виганяв. "Я не давав коментарі на цю тему. Ніхто нікого не виганяв. Пропонувалися дуже адекватні умови. Я не хотів скандалу ніякого", – розповів артист.

Дзідзьо та Лесик так і не дійшли згоди. Олег Турко вирішив продовжувати кар'єру, створивши аналог гурту DZIDZIO – "Дзідзьоф". Проте після цього його чекала довга судова тяганина за порушення авторських прав. Julik ще певний час виступав разом із Михайлом Хомою та новим гітаристом, але 2017 року пішов з колективу.

Зараз Лесик працює над власними ліричними піснями, а Julik створює ремікси та аранжування для українських зірок. Натомість Дзідзьо здивував виконанням Гімну України й обіцяє ще більше вразити публіку в 2021 році.

Дивіться інтерв'ю з ексучасниками DZIDZIO онлайн: