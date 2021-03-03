Бывшие участники группы DZIDZIO Михаил Хома, Julik и Лесик впервые в интервью поделились, почему раскололась их успешная группа. Один из участников заявил, что конфликты начались тогда, когда умер Кузьма.

Бывшие участники группы DZIDZIO Михаил Хома, Julik (настоящее имя – Назар Гук) и Лесик (Олег Турко) впервые дали совместное интервью в течение долгого времени. Они рассказали о развитии и распаде группы.

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Краткая история группы DZIDZIO

Музыканты поделились, что создали коллектив вместе. Сначала развивать группу им помогал Андрей Кузьменко, друг детства Лесика. Однако еще 12 лет назад публика не слишком воспринимала песни DZIDZIO, а радиостанции не хотели "крутить" их треки.

В 2012 году ребята выступали на 50-летии бизнесмена Анатолия Безуха. Мужчине понравился репертуар группы, поэтому Безух стал новым продюсером DZIDZIO после Кузьмы.

На троих мы открыли фирму. По-моему, на Фому и на Безуха. Правда, он там имел 50 процентов, так как большую сумму вложил. А мы с Фомой имели по 25 процентов,

– рассказал Лесик.

Через некоторое время коллектив начал стремительно развиваться. Песня "Я и Сара" стала одной из самых популярных, клип "Кадиллак" покорил сеть.

Однако впоследствии группа дала трещину. Это был 2015 год, по словам Лесика, конфлиткы между ребятами начались именно тогда, когда погиб Андрей Кузьменко. У каждого из экс-участников есть свои версии, почему распалась группа. Лесик считает, что Дзидзьо просто его уволил.

Они поняли, что для чего в конторе три владельца, если возможно два. Без Безуха он не мог остаться. Со своими 25 процентами что я сделаю? Подпись Фомы, что он меня уволил,

– заявил Олег Турко.

А вот Дзидзьо уверяет, что он никого не выгонял. "Я не давал комментарии на эту тему. Никто никого не выгонял. Предлагались очень адекватные условия. Я не хотел скандала никакого", – рассказал артист.

Дзидзьо и Лесик так и не пришли к согласию. Олег Турко решил продолжать карьеру, создав аналог группы DZIDZIO – "Дзидзьоф". Однако после этого его ждала долгая судебная тяжба за нарушение авторских прав. Julik еще некоторое время выступал вместе с Михаилом Фомой и новым гитаристом, но 2017 году ушел из коллектива.

Сейчас Лесик работает над собственными лирическими песнями, а Julik создает ремиксы и аранжировки для украинских звезд. Дзидзьо же удивил исполнением Гимна Украины и обещает еще больше поразить публику в 2021 году.

Смотрите интервью с экс-участниками DZIDZIO онлайн: