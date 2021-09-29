Ексучасник "Холостячки" переконаний, що Злата Огнєвіч стала головною героїнею заради піару

Актор Юрій Рудий був серед тих чоловіків, які познайомилися зі співачкою Златою Огнєвіч на першій вечірці "Холостячки". Однак бажаної бутоньєрки він так і не отримав. Юрій зізнався, що йшов на проєкт заради піару, однак не відкидав можливість зустріти там кохання.

На реаліті-шоу "Холостячка" зібралися чоловіки з різних сфер діяльності. Одні впевнено підкорюють серце головної героїні, а інші – намагаються показати свої переваги не лише Златі, а й мільйонам телеглядачів.

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Юрій Рудий опинився серед тих чоловіків, з якими Огнєвіч попрощалася після першої вечірки. Однак, за його словами, реальність відрізняється від тієї картинки, яку творці показали глядачам.

Юрій Рудий про участь у "Холостячці"

На місці продюсерів "Холостячки" Юрій також сприймав би учасників, як ресурс створення рейтингової програми. Однак, бувши серед учасників, йому сподобалося далеко не все.

Згідно з умовами контракту, чоловік не мав права брати участь в інших проєктах. Також всім учасникам до виходу проєкту на екрани забороняли розвивати сторінку в інстаграмі. Рудий приголомшив цікавими деталями. За його словами, для кожного учасника підготували роль, якій він має відповідати.

Спершу мене хотіли показати як байкера-інтелектуала. Добре, мені це близьке. Але в результаті вийшов якийсь брутальний аб'юзер. Це нонсенс. Мої друзі знають, що я добряк. Після перегляду ефіру вони були шоковані. Я також,

– розповів Юрій.



Юрій Рудий на "Холостячці" / Фото з інстаграму Юрія Рудого

Він також додав, що такі ситуації можуть погано вплинути на моральний стан людини й на її репутацію.

Юрій прийшов на "Холостячку" заради піару

Чоловік зазначив, що в нього було 2 мотивації взяти участь в цьому реаліті-шоу. Він не заперечував, що можуть виникнути почуття до Злати Огнєвіч, адже кохання можна зустріти будь-де. А також це чудовий піар. Ба більше, чоловік переконаний, що й виконавиця стала головною героїнею саме заради піару.

Я розцінював це як шанс привернути увагу нових партнерів у бізнесі. Не хочу робити безапеляційних заяв, але особисто я впевнений, що всі учасники й сама Злата Огнєвіч прийшли на шоу "Холостячка" насамперед заради піару,

– наголосив Юрій.



Злата Огнєвіч та Юрій Рудий / Фото з інстаграму Юрія Рудого