Експродюсер Олега Винника знайшов йому заміну: бурхлива реакція на кліп з копією артиста

На сторінці Олега Винника з'явився кліп, де позує співак, дуже схожий на самого Винника. Схоже, колишній продюсер співака знайшов йому заміну.

Колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко, за словами експідопічного, має доступ до всіх сторінок артиста. На сторінці в інстаграмі днями з'явилося відео, що здивувало мережу.

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Олегу Виннику знайшли заміну

Відео, що опублікував Горбенко в інстаграмі – це кліп виконавця DISCOMAN – "Гендер". Сам артист майже не показує своє обличчя, видно лише його ретро-образ та коротке біляве волосся, що нагадує стиль Олега Винника. До слова, на ютубі ця відеоробота вийшла ще кілька місяців тому.

"Show must go on" (Шоу має тривати), – написав Горбенко під роликом. Схоже, він вирішив знайти заміну артистові.

Новий "Олег Винник": відео

У коментарях під дописом українці критикують Олександра Горбенка та вимагають повернути сторінку Олегу Виннику.

"Шоу Винника закінчилось 24 лютого його тупим мовчанням! Хоч ця сторінка вже і не його, але ваше шоу вже тютю, Олежка... Жили без вас і далі будем, сиди, де сидів півтора року";

"Фу, як низько. Виннику немає заміни. Дуже непрофесійний і нерозумний хід! Ми чекаємо на повернення Олега. А Ви маєте відповісти за всі свої дії, в тому числі за блокування і привласнення сторінок артиста в соцмережах";

"Це не Олег, ви що не бачите, це Горбенко всіх обманює";

"Хочу слухати Олега, а не цього";

"Олександр Горбенко, краще поверни людині доступ до його сторінки… А не публікуй стьоб і не вводи в оману людей".

Зауважимо, в інтерв'ю Олег Винник розповів про те, що його сторінками та всіма доменами володіє колишній продюсер Олександр Горбенко. У зв'язку з цим співак вирішив звернутися до поліції. "Він (Горбенко, – 24 Канал) поміняв абсолютно всі паролі, позакривав усе і потихеньку почав видаляти. Є юридичні особи, які цим займаються, і вони все доведуть, якщо Олег неправий – Олег скаже: "Аймсоренко перед усіма людьми".

Нагадаємо, у квітні Олександр Горбенко повідомив про призупинення співпраці з Олегом Винником. Тоді він додавав, що права на музику належать його компанії, до того ж є запит на використання образу Винника. "Звернень на переспіви та використання образу артиста було декілька", – казав Горбенко.