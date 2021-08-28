Лідія Скорубська, яка відома широкій публіці як Lida Lee, – одна з останніх знаменитостей, котрі прийняли виклик "Танців з зірками". Дівчина безмежно вдячна за можливість вийти на головний паркет країни.

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"Мені здається, я готувалася до цього проєкту з дитинства. Я мріяла взяти участь, я марила з найперших ефірів, найперших сезонів. Я дивилась і мріяла одного разу опинитися на цьому паркеті", – поділилась враженнями співачка.

У дитинстві Lida Lee займалась танцями, щоправда, народними. Тому на зараз їй доводиться звикати до зігнутих колін, незручної позиції шиї, рук і тіла.

Lida Lee про конкурентів на "Танцях з зірками"

Експідопічна Монатіка у захваті від зіркових учасників нового сезону. Вона переконана – родзинка є у кожному, тому всі глядачі матимуть свого фаворита, який імпонуватиме їм більше за інших.

Сильним конкурентом Lida Lee вважає фронтмена гурту KADNAY – Дмитра Кадная. Вона називає його "неймовірно пластичним". Однак, на думку співачки, до фіналу її колега не протримається. У трійці лідерів вона бачить себе, фехтувальницю Ольгу Харлан та епатажного MELOVIN.

Мені здається, Оля Харлан розкриється у цьому сезоні. З хлопців мені було б цікаво опинитися у фіналі з MELOVIN. Це такий контраст, це так цікаво,

– поділилась Lida Lee.

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