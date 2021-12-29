Ексклюзивне інтерв'ю з Кухар і Стояновим: про колекцію новорічних іграшок, Різдво, гастролі

В останні дні 2021 року журналісти 24 каналу поспілкувалися з примою-балериною Катериною Кухар та її чоловіком Олександром Стояновим. Закохані розповіли, як новорічні свята проходять у їхній сім'ї.

Для артистів передноворічний період – це гастролі, зйомки, залишається обмаль вільного часу. Та Катерина й Олександр не забувають про важливість проведення його з сім'єю. Ба більше, вони з задоволенням поринають у святкову метушню.

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У грудні Ваш робочий графік надзвичайно насичений. Коли встигаєте приготуватися до новорічних свят? Адже у Вашому домі завжди панує казкова атмосфера.

Катерина: Ми розпочинаємо підготовку до свят ще на початку грудня. Бо діти щодня просять, щоб ми прикрасили ялинку та дім.

У більшості з нас перед Новим роком схожі завдання: прикрасити ялинку, купити подарунки тощо. Ми все це виконаємо в будь-якому випадку. Однак найголовніше – в якому настрої! Це вже залежить лише від нас. Для мене ця метушня – завжди величезне задоволення! Від самого процесу підготовки до свята я отримую море позитивних емоцій.

Олександр: Намагаємося заздалегідь підготувати всі подарунки, розпланувати робочі та побутові процеси до того, як почнуться гастролі. До прикладу, цього року ми два тижні виступаємо у Сіетлі, а потім з 25 по 30 грудня виступаємо з "Лускунчиком" на сцені Жовтневого палацу, а ввечері останнього дня року, традиційно, танцюємо в Національній опері.

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Афіша вистави "Лускунчик" зі Стояновим і Кухар / Фото пресслужби

Зараз точаться безліч дискусій щодо того, яку ялинку варто купувати на свята: живу чи штучну. А яку для себе обираєте Ви?

Олександр: Вже багато років у нашому домі є штучна ялинка: я її ставлю, а Катя з дітьми прикрашають.

Катерина: У нас велика колекція ялинкових прикрас, бо ми зі Стояновим з кожної поїздки обов'язково привозимо новорічну іграшку. Це наша невелика сімейна традиція.

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Ялинкова іграшка Катерини Кухар / Фото пресслужби

Олександр: Навіть маємо Санта Клауса, який у плавках "розсікає" океанські хвилі. Його ми придбали у Маямі.

Катерина: Є іграшки з різних музеїв світу, одна із моїх улюблених – з музею Вінсента ван Гога. Але цього року, на жаль, діти прикрашали ялинку без нас, поки ми були гастролях у Сполучених Штатах. Не змогли дочекатися.



Ялинка в домі Кухар і Стоянова / Фото пресслужби

Багато артистів у новорічну ніч працюють, тому зустрічають Новий рік на сцені. А як Ви зустрінете 2022?

Катерина: Спочатку на сцені, а потім з усією родиною. Ввечері 31 грудня виступаємо в Національній опері України.

Олександр: А ще, рівно о півночі розпаковуватимемо подарунки, які потайки кладемо один одному під ялинку.

Один з найсвітліших та найкращих днів дитинства – Різдво. Яка різдвяна історія закарбувалася у Вашій пам'яті найбільше?

Кухар: Для мене Різдво – особливе свято, бо ми завжди відзначали його великою сім'єю. Ходили в гості до рідних чи хрещених батьків. Готували, потім їли 12 різдвяних страв, співали пісень, зустрічали колядників.

Олександр: А я обожнював феєрверки, які лунали звідусіль. Ми також з хлопцями купували та підривали петарди.



Катерина Кухар біля ялинки / Фото з інстаграму прими-балерини

А коли Ви святкуєте Різдво, 25 грудня чи 7 січня?

Катерина: Зазвичай 25 грудня ми гостюємо у наших друзів у Сіетлі й починаємо святкувати з ними: готуємо різдвяну качку, купуємо червоні квіти – пуансеттію. За кордоном на Різдво всі в чудовому настрої, дарують один одному подарунки, ялинкові іграшки, у магазинах – вогники, Санти, кульки – неймовірна краса! Цього року ми повернулися у Київ якраз 25 грудня, щоб танцювати "Лускунчик" й дарувати святковий настрій.

7 січня вранці насамперед їмо кутю – мама готує її звечора, ми йдемо до церкви, і вранці вона у нас уже свячена. А потім відбувається обов'язкова сімейна вечеря. Щоправда, цього року ми Різдво святкуватимемо у Франції.

Олександр: Чим стаю старший, тим важливішим святом стає для мене Різдво. У моїй сім'ї всі віряни: два брати мами – священники, її сестра – черниця, мої дядьки здебільшого наближені до церкви, дідусь працював при церкві. Та і я в дитинстві багато часу проводив у монастирі, навіть прислужував при вівтарі. Тому Різдво для нас є дуже важливим святом. Моя сім'я завжди дотримується різдвяного посту. Звичайно, мене завжди шкодували, казали: "Ти ж танцюєш, тобі треба їсти".



Кухар і Стоянов з сином / Фото пресслужби

На Святвечір зазвичай готують 12 пісних страв, а вже в день Різдва ласують всім, чого душа забажає. Які страви є на Вашому святковому столі?

Катерина: У нас дуже насичений графік, тому готує мама. Все залежить від того, що вона встигне приготувати. Сама я дуже люблю готувати, особливо пекти. Улюблені страви моєї сім'ї – сирна запіканка з грушею, марокканський пиріг з кедровими горішками. Донька полюбляє випікати зі мною печиво.

Рецепт пирога тут Ексклюзивний рецепт від Катерини Кухар: готуємо марокканський пиріг з кедровими горішками

Якщо в юності для багатьох людей дуже важливий Новий рік, то з часом Різдво таки переважає. Чи відрізняються святкування цих двох днів у Вашій родині?

Олександр: Як на мене, це дуже різні свята. З дитинства ми зустрічали Новий рік гучно та яскраво, а от Різдво – тихо та по-сімейному, як належить церковним святам.

На різдвяні свята у Вашому домі звучать колядки?

Олександр: Звісно, що жодне Різдво не обходиться без "Щедрика". Це кажу вам як справжній фан фільму "Сам удома".

А в дитинстві колядували, брали участь в вертепі?

Олександр: Я завжди колядував із друзями. Вертепу в нас не було, скоріше це був невеличкий стартап (сміється). Всі сусіди зазвичай давали нам цукерки чи якісь копійки. Але в домі, де жив відомий на усе наше селище стоматолог, який їздив на японському автобілі, кожен отримував власну купюру. І одного року він кожному дав по долару. Мені здавалось, що я став мільйонером. Бо у 1992 році це був значний для дитини капітал (сміється).

Після всіх новорічних гастролей артисти здебільшого відправляються на відпочинок, щоб відновитися, наповнитися енергією. А де любите відпочивати Ви?

Катерина: Вперше за багато років нам вдалось відпочити на новорічні свята лише минулого року. Всі гастролі скасували через COVID-19, тому ми із дітьми полетіли на Мальдіви.

Олександр: А у 2022 році 2 січня виступатимемо в Одесі, 3 – в Харкові, а з 4 січня танцюватимемо у Франції.



Ялинкова іграшка Катерини Кухар / Фото пресслужби

Нехай у Новому році здійснюються ваші мрії. Пам’ятайте, що ми самі для себе й свого життя Санта Клауси! Щодня робіть хоча б один крок до своєї мрії й вона обов'язково здійсниться!

– звернулися до українців Кухар і Стоянов.

З прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим!