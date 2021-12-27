Ексклюзив від зірок: де та як зустрінуть Новий рік Сумська, Зібров, JULIK та інші артисти

Ще зовсім трохи і 2021-ий рік передасть кермо правління новому 2022-му, який вже буквально чекає нас за дверима. Українські зірки розповіли, де і як планують зустрічати Новий рік, поділилися своїми творчими планами, а також привітали читачів LifeStyle 24 із прийдешніми святами.

Українські знаменитості ексклюзивно для 24 каналу поділились своїми планами на Новий 2022 рік. Серед них – Ольга Сумська, Павло Зібров, Міла Кузнєцова, ALEKSEEV, Uliana Royce і JULIK.

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Ольга Сумська: "Хочеться більш яскравих подій та ролей"

Народна артистка України, популярна актриса та телеведуча Ольга Сумська зазвичай звикла зустрічати Новий рік на сцені. Однак прийдешній 2022 рік вона вирішила святкувати у родинному колі.

"Зізнаюся, що останні роки новорічні свята доводилося проводити на сцені. Насправді це дещо втомлює, оскільки доводиться добу-дві потім просто відсипатися. Та й хочеться цього року разом з родиною прикрасити будинок, приготувати традиційне олів’є, до речі, я роблю його пісним з додаванням авокадо, а також приготувати заливного осетра за родинним рецептом. Щоб не було хаосу, я звикла все чітко планувати, записувати: яким буде меню, як прикрашаємо оселю та інше. Цього року у нас декілька ялинок, а також переважатиме рибне меню.



Ольга Сумська з чоловіком і донькою в Буковелі / Фото пресслужби

Крім того, плануємо поїхати покататися на лижах до Буковелю. Наші найулюбленіші траси 5 і 13, тому, хто там ще буде в цей час, приєднуйтеся. До речі, 5 січня у Яремчі буде вже 10-й ювілейний WINTER ROMANTIK FEST, де буду я з родиною та інші зіркові колеги. Будемо разом ліпити вареники, робити дідуха, святкувати.

Цей Новий рік – це рік Тигра. Хочеться, щоб він до нас був поблажливим. Я знаю, що особисто мені він енергетично близький, оскільки я народилася у рік Вогняного Коня. Хочеться більш яскравих подій та ролей. Вже плануємо дві нові вистави, про які я повідомлю вже через декілька тижнів, а також кінострічка "Любов і блогери", де я граю пані Тамару. Так вийшло, що цього року я зіграла аж три Тамари у різних роботах",

– жартівливо поділилась знаменитість.

У Новому році Ольга Сумська бажає всім українцям миру, а собі, зізнається, хотіла б побажати ще більше творчого натхнення, сильного імунітету та міцного здоров’я.

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Павло Зібров: "О першій ночі – на роботу"

Святкувати з родиною планує цей Новий рік і Народний артист України, співак Павло Зібров.

"Ми з родиною будемо святкувати в гостях у друзів. Кожен принесе свою фірмову страву. Наприклад, від нашої родини буде кролик у сметані та наполеон. А вже о першій ночі – на роботу!" – розповів артист.

У 2022 році Павло Зібров обіцяє своїм шанувальникам багато неймовірних сюрпризів – нові танцювальні хіти та круті колаборації! А також надсилає читачам сайту такі побажання:

Хочу привітати всіх з прийдешніми святами і побажати міцного здоров’я, миру домівкам, шаленого кохання, драйвового настрою та більше танців під Зіброва!

– поділився виконавець.



Павло Зібров привітав зі святами / Фото пресслужби

Міла Кузнєцова: "Бажаю не зустрічати "оленів" на шляху"

Володарка найбільших натуральних грудей України, модель plus-size Міла Кузнєцова планує зустріти Новий рік у Парижі.

"В ідеалі на Ейфелевій вежі. Сподіваюсь у Франції є салат Олів'є, адже я не уявляю Новий рік без цієї страви. Це для мене вже як новорічна традиція. Я люблю перевтілюватися у різні образи, часто мене можна побачити в якомусь косплеї на Comic Con та фотосесіях, тому маскарад на Новий рік – це теж чого я б хотіла. Планую зробити для своїх підписників в інстаграмі сюрприз, розігравши календар з власними фото, а також книгу рекордів України з автографом, де зареєстрований мій рекорд", – ділиться модель.



Міла Кузнєцова побажала усім щасливого Нового року / Фото пресслужби

З гумором українська знаменитість підійшла і до святкових вітань нашим читачам:

Бажаю вашим читачам не зустрічати "оленів" на своєму шляху, щоб Санта Клаус обдарував п'янким щастям, та бажаю феєричних емоцій, "бомбічної" радості та відсутності душевних негараздів. Нехай всі неприємності розчиняться з вогнями святкового феєрверка, кохайте та будьте коханими, ваша Міла,

– потішила Кузнєцова.

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ALEKSEEV: "Нехай мрія освітлює шлях"

Щільний гастрольний графік напередодні Нового року є у співака ALEKSEEV.

"За ці дні ми з командою відвідали одразу декілька країн з гастролями. Під час своїх виступів, можна так сказати, по декілька разів зустрічаю Новий рік, проводжаючи попередній. Цей рік планую також зустрічати на сцені разом з командою та своїми слухачами", – ділиться артист.



ALEKSEEV розповів про свої творчі плани / Фото пресслужби

Всім українцям ALEKSEEV бажає вірити у свою мрію та міцно тримати її:

"Нехай вона як провідна зоря – освітлює ваш шлях, тому що кожен з вас на це заслуговує, особливо, якщо у серці живе кохання. З Новим роком, з новим щастям!".

Uliana Royce: "Продовжу святкування на Сейшелах"

Співачка та блогерка Uliana Royce, яка цього року відіграла свій перший сольний концерт "Мои правила", і яка неодноразово підкорювала ТікТок своїми відео на треки, набравши мільйонні перегляди, зазвичай святкує Новий рік разом з родиною за кордоном, у теплих країнах.

"Через роботу я залишаюся святкувати Новий рік у Києві. Планую повністю поринути у новорічну атмосферу: прикрасити будинок, поїздити метушливим містом у пошуках подарунків для близьких, зазирнути на ковзанку і зігрітися какао. Ну, а 2 січня я приєднаюся до своєї родини, і ми продовжимо святкування вже на Сейшелах", – ділиться виконавиця.

За словами Уляни, 2022 рік, особисто для неї планує бути насиченим, адже у планах випустити не одну роботу. А всім українцям співачка та блогерка бажає, щоб у наступному році все було тільки "в кайф":

Закохуйтеся, як уперше, подорожуйте, проводьте час зі своїми близькими і, звичайно, слухайте якісну музику. Всіх з прийдешнім Новим роком!



Uliana Royce поїде святкувати у теплі краї / Фото пресслужби

JULIK: "Новий рік, в першу чергу, – родинне свято"

Шоумен JULIK, ексучасник групи DZIDZIO, спеціально з року в рік відмовляється від новорічних корпоративів, щоб побути на свята з родиною.

"Для мене Новий рік, в першу чергу, – родинне свято. Це атмосфера, яку не передати словами. Обожнюю смакувати традиційні, новорічні страви, пити шампанське під бій курантів та дарувати своїм рідним подарунки. Це хороша можливість забути про буденність та перенестись у казку, до речі, яку ми створюємо самі. Пригадую, у дитинстві мої очі розпирало від щастя, коли наставав час Нового року, і я мав можливість швидко оглядати свої подарунки. Санта Клаус здебільшого завжди приносив те, що я просив. Вже у зрілому віці подарунки відійшли на задній план і атмосфера взяла вгору.



JULIK пообіцяв здивувати у 2022 році / Фото пресслужби

Рік, що минає, для мене є особливим, адже у моєму житті відбувся 10-річний ювілей у професійному шоу-бізнесі. Новий 2022 рік відкриває нову сторінку і я рухатимусь далі. Заведено загадувати бажання, так ось, я просто переконаний, що моя творчість у цьому році буде незвичною, і кожен, хто стежить за мною, буде приємно здивований. А той, хто ще не встиг стежити, ласкаво запрошую, адже буде багато приємних сюрпризів. Такого Юліка ви точно не очікуєте", – ділиться артист.

В першу чергу, у прийдешньому році JULIK бажає всім українцям міцного здоров’я:

"Адже це найголовніше, що може бути у нашому житті. Кайфуйте, любіть та отримуйте задоволення від кожної хвилини, години та дня! З Новим роком та Різдвом, друзі!"

приєднується до привітань артистів і зичить кожному здійснення найзаповітніших мрій у прийдешньому році!