Украинские знаменитости эксклюзивно для 24 канала поделились своими планами на Новый 2022 год. Среди них – Ольга Сумская, Павел Зибров, Мила Кузнецова, ALEKSEEV, Uliana Royce и JULIK.

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Ольга Сумская: "Хочется более ярких событий и ролей"

Народная артистка Украины, популярная актриса и телеведущая Ольга Сумская обычно привыкла встречать Новый год на сцене. Однако грядущий 2022 год она решила праздновать в семейном кругу.

"Признаюсь, что последние годы новогодние праздники приходилось проводить на сцене. На самом деле это несколько утомительно, поскольку приходится сутки-двое потом просто отсыпаться. Да и хочется в этом году вместе с семьей украсить дом, приготовить традиционное оливье, кстати, я делаю его постным с добавлением авокадо, а также приготовить заливного осетра по семейному рецепту. Чтобы не было хаоса, я привыкла все четко планировать, записывать: каким будет меню, как украшаем дом и прочее. В этом году у нас несколько елок, а также будет преобладать рыбное меню.



Ольга Сумская с мужем и дочерью в Буковеле / Фото пресс-службы

Кроме того, планируем поехать покататься на лыжах в Буковель. Наши самые любимые трассы 5 и 13, тому, кто там еще будет в это время, присоединяйтесь. Кстати, 5 января в Яремче будет уже 10-й юбилейный WINTER ROMANTIK FEST, где буду я с семьей и другие звездные коллеги. Будем вместе лепить вареники, делать Дидуха, праздновать.

Этот Новый год – это Год Тигра. Хочется, чтобы он к нам был снисходительным. Я знаю, что лично мне он энергетически близок, поскольку я родилась в год Огненного Коня. Хочется более ярких событий и ролей. Уже планируем два новых спектакля, о которых я сообщу уже через несколько недель, а также киноленту "Любовь и блогеры", где я играю госпожу Тамару. Так получилось, что в этом году я сыграла аж три Тамары в разных работах",

– шутливо поделилась знаменитость.

В Новом году Ольга Сумская желает всем украинцам мира, а себе, признается, хотела бы пожелать еще больше творческого вдохновения, сильного иммунитета и крепкого здоровья.

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Павел Зибров: "В час ночи – на работу"

Праздновать с семьей планирует этот Новый год и Народный артист Украины, певец Павел Зибров.

"Мы с семьей будем праздновать в гостях у друзей. Каждый принесет свое фирменное блюдо. Например, от нашей семьи будет кролик в сметане и наполеон. А уже в час ночи – на работу!"– рассказал артист.

В 2022 году Павел Зибров обещает своим поклонникам много невероятных сюрпризов – новые танцевальные хиты и крутые коллаборации! А также присылает читателям сайта следующие пожелания:

Хочу поздравить всех с наступающими праздниками и пожелать крепкого здоровья, мира домам, безумной любви, драйвового настроения и больше танцев под Зиброва!

– поделился исполнитель.

Павел Зибров поздравил с праздниками / Фото пресс-службы

Мила Кузнецова: "Желаю не встречать "оленей" на пути"

Обладательница самых больших натуральных грудей Украины, модель plus-size Мила Кузнецова планирует встретить Новый год в Париже.

"В идеале на Эйфелевой башне. Надеюсь, во Франции есть салат Оливье, ведь я не представляю Новый год без этого блюда. Это для меня уже как новогодняя традиция. Я люблю перевоплощаться в разные образы, часто меня можно увидеть в каком-то косплее на Comic Con и фотосессиях, поэтому маскарад на Новый год – это тоже, чего я бы хотела. Планирую сделать для своих подписчиков в инстаграме сюрприз, разыграв календарь с собственными фото, а также книгу рекордов Украины с автографом, где зарегистрирован мой рекорд", – делится модель.

Мила Кузнецова пожелала всем счастливого Нового года / Фото пресс-службы

С юмором украинская знаменитость подошла и к праздничным поздравлениям нашим читателям:

Желаю вашим читателям не встречать "оленей" на своем пути, чтобы Санта Клаус одарил пьянящим счастьем, и желаю феерических эмоций, "бомбической" радости и отсутствия душевных неурядиц. Пусть все неприятности растворятся с огнями праздничного фейерверка, любите и будьте любимы, ваша Мила,

– обрадовала Кузнецова.

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ALEKSEEV: "пусть мечта освещает путь"

Плотный гастрольный график накануне Нового года есть у певца ALEKSEEV.

"За эти дни мы с командой посетили сразу несколько стран с гастролями. Во время своих выступлений, можно так сказать, по нескольку раз встречаю Новый год, провожая предыдущий. Этот год планирую также встречать на сцене вместе с командой и своими слушателями", – делится артист.

ALEKSEEV рассказал о своих творческих планах / Фото пресс-службы

Всем украинцам ALEKSEEV желает верить в свою мечту и крепко держать ее:

"Пусть она как ведущая Заря – освещает ваш путь, потому что каждый из вас этого заслуживает, особенно, если в сердце живет любовь. С Новым годом, с новым счастьем!".

Uliana Royce: "Продолжу празднование на Сейшелах"

Певица и блогер Uliana Royce, которая в этом году сыграла свой первый сольный концерт "Мои правила", и которая неоднократно покоряла ТікТок своими видео на треки, набрав миллионные просмотры, обычно празднует Новый год вместе с семьей за границей, в теплых странах.

"Из-за работы я остаюсь праздновать Новый год в Киеве. Планирую полностью окунуться в новогоднюю атмосферу: украсить дом, поездить по суматошному городу в поисках подарков для близких, заглянуть на каток и согреться какао. Ну, а 2 января я присоединюсь к своей семье, и мы продолжим празднование уже на Сейшелах", – делится исполнительница.

По словам Ульяны, 2022 год, лично для нее планирует быть насыщенным, ведь в планах выпустить не одну работу. А всем украинцам певица и блогер желает, чтобы в следующем году все было только "в кайф":

Влюбляйтесь, как впервые, путешествуйте, проводите время со своими близкими и, конечно, слушайте качественную музыку. Всех с грядущим Новым годом!

Uliana Royce поедет праздновать в теплые края / Фото пресс-службы

JULIK: "Новый год, в первую очередь, – семейный праздник"

Шоумен JULIK, экс-участник группы DZIDZIO, специально из года в год отказывается от новогодних корпоративов, чтобы побыть на праздники с семьей.

"Для меня Новый год, в первую очередь, – семейный праздник. Это атмосфера, которую не передать словами. Обожаю смаковать традиционные новогодние блюда, пить шампанское под бой курантов и дарить своим родным подарки. Это хорошая возможность забыть об обыденности и перенестись в сказку, кстати, которую мы создаем сами. Помню, в детстве мои глаза распирало от счастья, когда наступало время Нового года, и я имел возможность быстро осматривать свои подарки. Санта Клаус по большей части всегда приносил то, что я просил. Уже в зрелом возрасте подарки отошли на задний план и атмосфера взяла вверх.



JULIK пообещал удивить в 2022 году / Фото пресс-службы

Уходящий год для меня особенный, ведь в моей жизни состоялся 10-летний юбилей в профессиональном шоу-бизнесе. Новый 2022 год открывает новую страницу, и я буду двигаться дальше. Принято загадывать желание, так вот, я просто убежден, что мое творчество в этом году будет необычным, и каждый, кто следит за мной, будет приятно удивлен. А тот, кто еще не успел следить, добро пожаловать, ведь будет много приятных сюрпризов. Такого Юлика вы точно не ожидаете", – делится артист.

В первую очередь, в грядущем году JULIK желает всем украинцам крепкого здоровья:

"Ведь это самое главное, что может быть в нашей жизни. Кайфуйте, любите и получайте удовольствие от каждой минуты, часа и дня! С Новым годом и Рождеством, друзья!"

Редакция LifeStyle 24 присоединяется к поздравлениям артистов и желает каждому исполнения самых заветных желаний в грядущем году!