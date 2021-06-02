Ексдружина Віктора Павліка розповіла, як відреагувала на зраду співака

Колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва поділилась, що важко переживала момент, коли артист почав зустрічатися з теперішньою коханою Катериною Реп'яховою. У жінки з'явилося багато комплексів.
Український артист Віктор Павлік почав стосунки з Катериною Реп'яховою, коли ще був у шлюбі з Ларисою Созаєвою. Через це в його колишньої дружини з'явилося багато страхів і комплексів.
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Як ексдружина Віктора Павліка відреагувала на зраду
Лариса Созаєва зізналась, що коли з'ясувала, що Віктор Павлік має нові стосунки, то в неї "земля пішла з-під ніг".
Стало дуже страшно, що залишуся одна, що я некрасива, стара і як жінка нікому не буду потрібна... Зморшки, яких я не помічала – раптом стали величезними, так мозок перебільшував всі мої негативні думки й почуття,
– пригадала жінка.
Згодом Созаєва вирішила взяти участь у яскравій фотосесії. Коли вона побачила світлини, то змінила свою думку і побачила себе "красивою, пустотливою дівчинкою-жінкою, головне, яка подобається собі самій".
З цього і почалося моє психологічне зцілення та розуміння, що все починається з себе!
– поділилась екскохана Павліка.
Стосунки Лариси Созаєвої та Віктора Павліка
- Подружжя пробуло у шлюбі близько 25 років. Разом вони виховували спільного сина Павла, який помер минулого року від онкологічного захворювання.
- У 2016 році Віктор Павлік закрутив роман з шанувальницею Катериною Реп'яховою, яка згодом стала його концертною директоркою.
- У травні 2020 року пара таємно одружилась. Зараз вони очікують на народження сина, якого планують назвати Михайликом.