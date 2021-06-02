Оля Цибульська намагається тримати сімейне життя якомога далі від сторонніх очей, тому, коли журналісти викрили її чоловіка, виконавиця неабияк засмутилася. Співачка зазначає, що сім'я у її житті значить дуже багато, тому вона відділяє її від кар'єри й рідко про це говорить.

Важливо Журналісти викрили чоловіка Олі Цибульської: емоційна реакція співачки

Оля Цибульська про чоловіка та зради

Знаменитість зазначила, що люди шоу-бізнесу, які вихваляються та всюди говорять про особисте, зазвичай, розлучаються.

Я дуже ціную ту людину, яка поруч зі мною,

– наголосила Оля.

Цибульська зізналася, що вона плакала, коли дізналася про розлучення Слави та Едгара Камінських: "У них чудова сім'я. Я знаю, що вони по-справжньому кохали один одного. В них прекрасні діти й було багато планів. Все одно загальна увага, коли всі намагаються дізнатися, що ви зробили, поїли, куди пішли тощо, впливає на сім'ю".

Цього року знову багато розлучень. Я такого не хочу. І чоловік мій не хоче,

– поділилася співачка.

Щодо зради, то Оля розповіла, що не змогла б пережити це, пробачити. Виконавиця поділилася, що після зради не могла б удавати, що нічого не сталося. Про це вона одразу сказала чоловікові.

"Ми всі маємо розуміти, що як чоловіки, так і жінки в будь-який момент можуть сказати своїм партнерам, що покохали когось іншого. Дуже хочу, щоб кожна жінка усвідомила, що все в житті залежить від неї самої. Не від чоловіка, батьків, дітей, чи знайомих, які можуть допомогти. А від жінки та її рішення", – наголосила Цибульська.

Коли я з чоловіком одружувалися, багато говорили. Ми вдвох відсвяткували весілля. Пообідали в ресторані й полетіли в Іспанію. Тоді я йому сказала: "Я люблю тебе, але не знаю, скільки це триватиме. Летітиму поруч, доки щось відчуватиму. Але немає жодних гарантій, що це на все життя. І в тебе так само. Я прошу тебе, якщо ти відчуєш щось інше, скажи мені про це",

– розповіла співачка.

"Він знає, що я в будь-який момент можу розвернутися й піти. Я з 7 класу самостійна жінка, можу все зробити сама. А з чоловіком я лише тому, що щось відчуваю", – поділилася Оля.

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