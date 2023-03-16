Мемуари принца Гаррі Spare ("Запасний"), в яких він розповів, що народився як донор органів для Вільяма, схоже, розв'язали язика всім колишнім членам королівської родини. Неочікувано розговорилася письменниця Сара Фергюсон – ексдружина сина Єлизавети ІІ принца Ендрю, у шлюбі з якої він прожив до 1996 року. Вона поділилася курйозною історією з принцесою Діаною.

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Як принцесу Діану та ексдружину Ендрю заарештувала поліція

Цей інцидент трапився ще до весілля Сари з герцогом Йоркським, у її дівич-вечір. Вони з Діаною, яка обожнювала вечірки та світські заходи, переодяглися в поліцейських і пішли в один з нічних клубів.

Це було надзвичайно, бо ми пішли в нічний клуб з принцесою Уельською. Я тоді ще була Фергі, ще не була одружена. Ми сіли, а офіціант підійшов до нас і сказав: "Вибачте, це членський клуб, і він для розваг. Ми тут не обслуговуємо поліцейських",

– пригадала Сара Фергюсон.

Того ж вечора невісток королеви Єлизавети ІІ заарештували правоохоронці, адже вони видавали себе за поліцейських. У фургоні принцеса Діана втнула ще дещо – побачила чипси зі смаком копченого бекону та взялася їсти їх.

"Поліцейський на передньому сидінні сказав їй: "Ви не можете цього робити", – розсміялася ексдружина Ендрю. У підсумку їх Діаною впізнали й відпустили.

Нагадаємо, що принцеса Діана та Сара Фергюсон знали одна одну з підліткового віку, адже були сестрами у четвертому поколінні. Саме принцеса Уельська звела подругу з принцом Ендрю, запросивши на вечерю у Віндзорському замку. Однак у королівській сім'ї вони стали суперницями, бо навіть принц Чарльз радив Леді Ді: "Мені б хотілося, щоб ти була як Фергі — веселою".

Після того, як обоє розлучилися, сестри стали близькі як ніколи – водили дітей на чай, возили на відпочинок, а 1996 року принцеса Уельська перестала розмовляти з Сарою, бо нібито була незадоволена, як вона написала про неї в автобіографії. До загибелі Діани вони так і не помирилися.