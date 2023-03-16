Мемуары принца Гарри Spare ("Запасной"), в которых он рассказал, что родился как донор органов для Уильяма, похоже, развязали язык всем бывшим членам королевской семьи. Неожиданно разговорилась писательница Сара Фергюсон – экс-жена сына Елизаветы II принца Эндрю, в браке с которой он прожил до 1996 года. Она поделилась курьезной историей с принцессой Дианой.

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Как принцессу Диану и экс-жену Эндрю арестовала полиция

Этот инцидент произошел еще до свадьбы Сары с герцогом Йоркским, в ее девичник. Они с Дианой, которая обожала вечеринки и светские мероприятия, переоделись в полицейских и пошли в один из ночных клубов.

Это было необычно, потому что мы пошли в ночной клуб с принцессой Уэльской. Я тогда еще была Ферги, еще не была замужем. Мы сели, а официант подошел к нам и сказал: "Извините, это членский клуб, и он для развлечений. Мы здесь не обслуживаем полицейских",

– вспомнила Сара Фергюсон.

В тот же вечер невесток королевы Елизаветы II арестовали стражи порядка, ведь они выдавали себя за полицейских. В фургоне принцесса Диана выдала еще кое-что – увидела чипсы со вкусом копченого бекона и принялась есть их.

"Полицейский на переднем сиденье сказал ей: "Вы не можете этого делать", – рассмеялась экс-жена Эндрю. В итоге их Дианой узнали и отпустили.

Напомним, что принцесса Диана и Сара Фергюсон знали друг друга с подросткового возраста, ведь были сестрами в четвертом поколении. Именно принцесса Уэльская свела подругу с принцем Эндрю, пригласив на ужин в Виндзорском замке. Однако в королевской семье они стали соперницами, потому что даже принц Чарльз советовал Леди Ди: "Мне хотелось бы, чтобы ты была как Ферги — веселой".

После того как оба развелись, сестры стали близки как никогда – водили детей на чай, возили на отдых, а в 1996 году принцесса Уэльская перестала разговаривать с Сарой, потому что якобы была недовольна, как она написала о ней в автобиографии. До гибели Дианы они так и не помирились.