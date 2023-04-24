Через вторгнення Росії Ірина Горова багато часу проводить з дітьми – їздить з ними Україною та Європою. З Києва вони відправилися в Лондон і поміж робочими буднями влаштували сімейний вікенд – ексдружина Потапа, 25-річна Наталія, яка вийшла заміж за хлопця з Лівану, та 14-річний Андрій Потапенко.

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Ірина Горова показала дорослого сина від Потапа

Зіркова сім'я прогулялася столицею Великої Британії, накупила сувенірів і зробила спільне селфі. З фото видно, що син Потапа помітно подорослішав і вже вищий за маму з сестрою.

"Мої", – лаконічно, але з любов'ю підписала Ірина Горова.

Ірина Горова з донькою та сином від Потапа / Фото з інстаграму продюсерки

Нагадаємо, Потап і Настя Каменських встигли виїхати з України до нападу Росії, тоді як його син Андрій відмовився летіти в Іспанію, війна застала хлопця в Києві. Він сидів у підвалі й писав батьку смски: "Тату, не хвилюйся. Попри вибухи я тримаюся, підтримую маму, щоб вона не плакала". Тоді в Потапа "розривалося серце", і нібито саме він допоміг їм з Іриною Горовою вибратися з України.