Из-за вторжения России Ирина Горовая много времени проводит с детьми – ездит с ними по Украине и Европе. Из Киева они отправились в Лондон и между рабочими буднями устроили семейный уик-энд – экс-жена Потапа, 25-летняя Наталья, которая вышла замуж за парня из Ливана, и 14-летний Андрей Потапенко.

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Ирина Горовая показала взрослого сына от Потапа

Звездная семья прогулялась по столице Великобритании, накупила сувениров и сделала совместное селфи. Из фото видно, что сын Потапа заметно повзрослел и уже выше мамы с сестрой.

"Мои", – лаконично, но с любовью подписала Ирина Горовая.

Ирина Горовая с дочерью и сыном от Потапа / Фото из инстаграма продюсерки

Напомним, Потап и Настя Каменских успели уехать из Украины до нападения России, в то время как его сын Андрей отказался лететь в Испанию, война застала парня в Киеве. Он сидел в подвале и писал отцу смски: "Папа, не волнуйся. Несмотря на взрывы, я держусь, поддерживаю маму, чтобы она не плакала". Тогда у Потапа "разрывалось сердце", и якобы именно он помог им с Ириной Горовой выбраться из Украины.