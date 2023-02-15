Христина Остапчук зараз у Відні, оскільки вирішила перезимувати за кордоном. Раніше вона коментувала, що без чоловіка не буде ніколи, бо не обділена їхньою увагою. Тож не дивно, що в День святого Валентина жінку не залишили без букета навіть в Австрії.

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Христина Остапчук похвалилася букетом на Валентина

14 лютого Христина погодилася відповісти на п'ять запитань про кохання. На тлі розставання з Остапчуком хтось з фоловерів поцікавився: "Чи засмучені, що в День закоханих немає коханого? Як це переживаєте?" Вона відповіла "ні", що ані трохи не засмучена й не проґавила нагоди засвітити у сторіс величезний букет червоних троянд, який отримала від когось з Києва.

З Києва з любов'ю, дякую,

– підписала Христина Остапчук.

Звичайно ж, жодних інших деталей колишня шоумена не розкрила.

Христина Остапчук похвалилася букетом на Валентина / Фото зі сторіс

До речі, Христина Остапчук пожартувала, що в День закоханих отримала ще одну "валентинку" – хтось подряпав її авто, поки вона була на тренуванні з танців. Тож ввечері блогерка знімала стрес вином в одному з найкращих ресторанів Відня.

"Настрій одразу впав через авто, але я ж сама роблю собі свій день, вечір і так далі, тому я вирішила посміхнутись, одягнутись і йти в місто. Знімаю стрес", – прокоментувала Христина Остапчук.

Христині Остапчук подряпали авто / Фото з інстаграм-сторіс

Христина Остапчук у День Святого Валентина у Відні / Фото з інстаграм-сторіс

Христина Остапчук у День Святого Валентина у Відні / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаєм, поки Христина обживається у Відні, Володимир Остапчук переїхав у нову квартиру з 22-річною дівчиною. Вони орендують апартаменти в елітному ЖК зі спортзалом, кав'ярнею та генератором.