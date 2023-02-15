Кристина Остапчук сейчас в Вене, поскольку решила перезимовать за границей. Ранее она комментировала, что без мужчины не будет никогда, потому что не обделена их вниманием. Не удивительно, что в День святого Валентина женщину не оставили без букета даже в Австрии.

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Кристина Остапчук похвасталась букетом Валентина

14 февраля Кристина согласилась ответить на пять вопросов о любви. На фоне расставания с Остапчуком кто-то из фолловеров поинтересовался: "Расстроены, что в День влюбленных нет любимого? Как это переживаете?" Она ответила "нет", что ни чуть не расстроена и не упустила случая засветить в сторис огромный букет красных роз, который получила от кого-то из Киева.

Из Киева с любовью, спасибо,

– подписала Кристина Остапчук.

Конечно, никаких других деталей бывшая шоумена не раскрыла.

Кристина Остапчук похвасталась букетом на Валентина.

Кстати, Кристина Остапчук пошутила, что в День влюбленных получила еще одну "валентинку" – кто-то поцарапал ее авто, пока она была на тренировке по танцам. Вечером блогерша снимала стресс вином в одном из лучших ресторанов Вены.

"Настроение сразу упало из-за авто, но я же сама делаю себе свой день, вечер и так далее, поэтому я решила улыбнуться, одеться и пойти в город. Снимаю стресс", – прокомментировала Кристина Остапчук.

Кристине Остапчук поцарапали авто / Фото с инстаграм-сторис

Кристина Остапчук в День Святого Валентина в Вене / Фото с инстаграм-сторис

Кристина Остапчук в День Святого Валентина в Вене / Фото с инстаграм-сторис

Напомним, пока Кристина обживается в Вене, Владимир Остапчук переехал в новую квартиру с 22-летней девушкой. Они арендуют апартаменты в элитном ЖК со спортзалом, кафе и генератором.