Поки він живе з іншою: ексдружина Остапчука зізналася, чи змінила його прізвище – фото паспорта

З Володимиром Остапчуком Христина, схоже, розійшлася ще влітку. Вони досі не підтвердили розрив офіційно, але кожен живе своє життя. Шоумен вже встиг з'їхатися з 22-річною дівчиною, а вона навіть не змінила документи.

Нотаріуска переконана, що після розлучення без чоловіка не залишиться, адже уваги від них їй ніколи не бракувало. Ймовірно, Христина не виключає, що скоро вийде заміж вдруге, тож не поспішає змінюватися прізвище Остапчук на дівоче Горняк.

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У колишньої дружини Остапчука досі його прізвище

З Володимиром Остапчуком Христина Горняк одружилася у жовтні 2020 року, за рік після знайомства, і взяла його прізвище. З ним нотаріуска проходила два з половиною роки й повертатися до дівочого не збирається.

Дуже багато запитань про прізвище: я Христина Остапчук. Як то кажуть, "з пісні слів не викинеш". А там далі життя покаже,

– поділилася Христина Остапчук.

Цікаво, що раніше блогерку зачепила наша публікація, в якій її назвали Христиною Горняк. Тоді вона написала в інстаграм-сторіс: "І я хоч в душі завжди Горняк, та все ж таки я по паспорту Остапчук". За останні три місяці нічого не змінилося, схоже, колишня шоумена поки не готова до тяганини з документами.

Ексдружина Остапчука не змінила його прізвище / Фото з інстаграм-сторіс

До речі, після розриву з Христиною Остапчук публічно перепросив перед першою дружиною Оленою Войченко, на яку заявляв у поліцію, бо та не давала йому бачитися з сином і донькою. Він визнав, що "наробив багато дурницю". У серпні шоумен літав до неї з дітьми в Канаду, тож у мережі припускають, що саме після цієї поїздки його другий шлюб дав тріщину.